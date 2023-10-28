الآلاف يسيرون في العاصمة الإيطالية دعماً لفلسطين- (فيديوهات) 

روما: شارك آلاف الأشخاص، السبت، في مظاهرة بالعاصمة الإيطالية روما، تنديداً بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني، المستمرة منذ 3 أسابيع.

وذكر مراسل “الأناضول” أن المتظاهرين التقوا في منطقة الهرم، وساروا إلى ساحة سان جيوفاني.

وأعرب المتظاهرون عن رفضهم الهجمات الإسرائيلية على غزة، مبدين دعمهم وتضامنهم مع فلسطين وقطاع غزة.

وردد المتظاهرون خلال المسيرة هتافات من قبيل “الحرية لفلسطين”، و”الانتفاضة حتى النصر”، و”نتنياهو القاتل”، و”إسرائيل الفاشية الإرهابية”.

فيما أقدم بعض المتظاهرين على إنزال العلم الإسرائيلي المرفوع أمام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بروما، وسط فشل قوات الشرطة في منعهم.

Italie : A Rome, un manifestant pro-Hamas arrache le drapeau Israélien du bâtiment de l'ONU pic.twitter.com/RQaHLjPvOy — Réalité Actuelle (@ReaActuelle) October 28, 2023

وقالت الإيطالية سيلفيا، دون ذكر لقبها، إنها شاركت في المظاهرة للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة.

وأضافت: “أريد ألا يظلوا تحت الحصار الصهيوني الإسرائيلي مرة أخرى، أنا هنا، ولكن ليس فقط بسبب الأحداث الأخيرة، بل في الواقع، كانت هذه الأحداث موضع تساؤل منذ 75 عامًا، فأنا أريد الحرية والحياة للشعب الفلسطيني”.

🇮🇹🇵🇸 MASSIVE PROTEST for Palestine in Rome! pic.twitter.com/wSmgeHxpXp — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 28, 2023

بدوره قال ليون: “أريد السلام لفلسطين، أريد أن تنتهي التفجيرات، وأريد حرية الأشخاص القاطنين هناك، وأن يتمتعوا بحقوق متساوية مع أي شخص في العالم، وأن ينتهي الفصل العنصري والعنصرية والعنف والحرب ضد هذا الشعب”.

وطالب المتظاهر الإيطالي دول العالم بالالتزام بالقرارات الأممية حيال الهدنة.

وتشن إسرائيل، منذ 22 يوماً، عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم “السيوف الحديدية”، دمرت خلالها أحياء بكاملها، وأوقعت 7703 شهداء، بينهم 3195 طفلاً، و1863 سيدة، إلى جانب 19743 أصيبوا بجراح مختلفة.

Today in Rome. pic.twitter.com/1iddSCyHOJ — Claude El Khal (@claudeelkhal) October 28, 2023

وخلال الفترة ذاتها، قتلت حركة “حماس” أكثر من 1400 إسرائيلي، وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

(الأناضول)