الآلاف يهتفون “فلسطين حرة” في مظاهرات باريس وبروكسل وجنيف وكيب تاون- (فيديوهات)

“القدس العربي”: شارك الآلاف من المتظاهرين، اليوم السبت، في مسيرات في باريس وبروكسل وجنيف وكيب تاون ومدن أخرى في العالم تأييداً للفلسطينيين، وللمطالبة بوقف المجزرة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة.

وفي باريس تظاهر آلاف تحت شعار: “أوقفوا المجزرة في غزة”، مع دخول الحرب على القطاع الفلسطيني المحاصر يومها السادس والثلاثين.

وطالب منظمو التظاهرة، الذين ينتمون إلى الجناح اليساري فرنسا، بـ “وقف فوري لإطلاق النار”.

وسجلت تظاهرات في مدن فرنسية أخرى طالبت بوقف النار في غزة، وخصوصاً مرسيليا وتولوز ورين وبوردو.

This is Paris today. A massive pro-Palestine rally is unfolding for the 5th consecutive weekend. Thousands are chanting in unison: “Libérez la Palestine! Free, free Palestine!” Thank you France 🇵🇸 🇫🇷 pic.twitter.com/8dFKG89dBG — sarah (@sahouraxo) November 11, 2023

وفي بروكسل، تظاهر أكثر من 20 ألف شخص، السبت، حيث هتف العديد من المتظاهرين “فلسطين حرة” و”أوقفوا الإبادة الجماعية” خلال مشاركتهم في التظاهرة السلمية التي خرجت في “يوم الهدنة” الذي تحتفل فيه بلجيكا ودول أخرى بانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وهتف البعض: “عار عليك أيها الاتحاد الأوروبي”، بسبب انحيازه بشكل واضح إلى إسرائيل على حساب حياة الفلسطينيين وحقوقهم.

وقامت شرطة بروكسل، التي قدرت عدد المشاركين بـ21 ألف شخص، بمرافقة التظاهرة، وأغلقت حركة المرور على طرق عدة خلال مرورها.

Brussels today. Simultaneous mass demos across Europe, rejecting occupation, apartheid, mass murder and genocide, standing with brothers and sisters in Gaza. People in power have abused it. We DEMAND a better world. WE WILL HAVE IT! Free #Palestine. Long live #Gaza. #CeasefireNOW pic.twitter.com/F4z8bM8Xsb — Clare Daly (@ClareDalyMEP) November 11, 2023

كما خرج الآلاف في مدينة جنيف السويسرية، السبت، للمطالبة بإنهاء “الإبادة الجماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتجمع المتظاهرون في ساحة “بارك دي كروبيت”، وساروا باتجاه مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ورفعوا لافتة كبيرة كتب عليها: “أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة”.

وردّدوا خلال المسيرة شعارات مؤيدة لفلسطين، ودعوا إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وكان بعضهم يحمل دمى مغطاة بملابس بيضاء ترمز إلى الرضع والأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في الهجمات الإسرائيلية.

“A solidarity march with the Gaza Strip in Geneva.” pic.twitter.com/cmALiNuiBM — The Fact Finder (@FactualNarrator) November 11, 2023

كذلك سارت مسيرة حاشدة في كيب تاون، حيث هتف المتظاهرون: “من النهر إلى البحر فلسطين حرة”.

Massive solidarity march in Cape Town, South Africa 🇿🇦. The citizens of one former Apartheid state are protesting against another one. pic.twitter.com/VwhQSXw2aL — Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) November 11, 2023

Massive pro-Palestine protest in Cape Town, South Africa.pic.twitter.com/RHwPhzEwmi — Hassan Mafi ‏ (@thatdayin1992) November 11, 2023

(وكالات)