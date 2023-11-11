سياسة | دولي

الآلاف يهتفون “فلسطين حرة” في مظاهرات باريس وبروكسل وجنيف وكيب تاون- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

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“القدس العربي”: شارك الآلاف من المتظاهرين، اليوم السبت، في مسيرات في باريس وبروكسل وجنيف وكيب تاون ومدن أخرى في العالم تأييداً للفلسطينيين، وللمطالبة بوقف المجزرة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة.

وفي باريس تظاهر آلاف تحت شعار: “أوقفوا المجزرة في غزة”، مع دخول الحرب على القطاع الفلسطيني المحاصر يومها السادس والثلاثين.

وطالب منظمو التظاهرة، الذين ينتمون إلى الجناح اليساري فرنسا، بـ “وقف فوري لإطلاق النار”.

وسجلت تظاهرات في مدن فرنسية أخرى طالبت بوقف النار في غزة، وخصوصاً مرسيليا وتولوز ورين وبوردو.

وفي بروكسل، تظاهر أكثر من 20 ألف شخص، السبت، حيث هتف العديد من المتظاهرين “فلسطين حرة” و”أوقفوا الإبادة الجماعية” خلال مشاركتهم في التظاهرة السلمية التي خرجت في “يوم الهدنة” الذي تحتفل فيه بلجيكا ودول أخرى بانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وهتف البعض: “عار عليك أيها الاتحاد الأوروبي”، بسبب انحيازه بشكل واضح إلى إسرائيل على حساب حياة الفلسطينيين وحقوقهم.

وقامت شرطة بروكسل، التي قدرت عدد المشاركين بـ21 ألف شخص، بمرافقة التظاهرة، وأغلقت حركة المرور على طرق عدة خلال مرورها.

كما خرج الآلاف في مدينة جنيف السويسرية، السبت، للمطالبة بإنهاء “الإبادة الجماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتجمع المتظاهرون في ساحة “بارك دي كروبيت”، وساروا باتجاه مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ورفعوا لافتة كبيرة كتب عليها: “أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة”.

وردّدوا خلال المسيرة شعارات مؤيدة لفلسطين، ودعوا إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وكان بعضهم يحمل دمى مغطاة بملابس بيضاء ترمز إلى الرضع والأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في الهجمات الإسرائيلية.

كذلك سارت مسيرة حاشدة في كيب تاون، حيث هتف المتظاهرون: “من النهر إلى البحر فلسطين حرة”.

(وكالات)

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