الأب بطرس دانيال يكرم الفنانة شريهان ويهديها مصحفا

القاهرة – «القدس العربي»: ضمن مساعيه لتكريم الفنانين المبدعين قام الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما بزيارة الفنانة شريهان في منزلها وإهدائها مصحفا.

ونشر مجموعة من الصور على حسابه في موقع فيسبوك، وعلق عليها: «زيارة خاصة للفنانة الأسطورة والرائعة شريهان، وفيه تحدثت عن الجائزة التي حصلت عليها من المركز».

وأضاف أن الفنانة شريهان أكدت لنا على أن فنّها كان له هدف ورسالة وتعليم، ولم تكن الفوازير مجرد ترفيه، لكنها كانت تحمل مضموناً له مغزى للاستفادة منها، حقاً إنها فنانة متواضعة وبسيطة وتعلم جيداً أصول الفن واحترام جمهورها.

وأقيمت الدورة ​الثانية والسبعين من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، في الفترة من 23 فبراير/شباط الماضي إلى 1 مارس/آذار الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، ومنح المهرجان جوائز للأعمال الدرامية الناجحة.