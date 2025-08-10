الأخصائيات النفسيات في غزة… لا وقت للوجع الشخصي

غزة – «القدس العربي»: في قلب الصراعات والحروب، حيث تتكسر الحياة وتتغير الملامح، تقف الأخصائيات النفسيات في غزة كصمود إنساني حقيقي، هؤلاء النساء اللاتي لا يقدمن فقط الدعم النفسي للآخرين، بل يعشن معاناة لا تقل قسوة عمن يساعدهن.

«القدس العربي» تعرض تجارب ثلاث أخصائيات نفسيات يعملن وسط الدمار والتحديات، ويكشفن فيه عن وجعهن الشخصي، والتضحيات التي يخضنها، ورسالتهن إلى العالم الذي يراقب بصمت، في حين يكافحن من أجل إنسانية تغرق في ظلال الحرب.

غدير المقيد: ثبات مرير

غدير المقيد، أخصائية نفسية متخصصة في علم النفس الإكلينيكي، تعمل في مجالات الحماية والطفولة والمرأة، وتقدم الدعم لكل فئات المجتمع من الأطفال والنساء إلى كبار السن وذوي الإعاقة.

تقول:

«الحرب أثرت على حياتي بشكل عميق، والخوف من الموت يرافقني في كل لحظة، ولا أعيش يومي كأي إنسان عادي، كل صوت انفجار يعيدني إلى البداية، ويضعني بين خيارين، البقاء لأداء واجبي أو التفكير في سلامتي الشخصية.

فساعات عملي طويلة، وأحيانًا تمر أيام لا ألتقي فيها بعائلتي إلا دقائق معدودة، عندما أساعد الآخرين أشعر أنني أداوي نفسي أيضًا، لكن الدعم النفسي الذي أتلقاه قليل جدًا، والجميع ينتظر مني القوة، وهذا يراكم الضغط عليّ، فقدت بيتي الذي كان ملجئي، وأفتقد الأمان الذي كان يمنحني الشعور بالاستقرار.

والجميع يتوقع مني الثبات في لحظات الخوف، وخصوصًا أمام الأطفال، وهذا عبء ثقيل، لكن أسرتي ومحيطي يتفهمون طبيعة عملي. أصعب لحظة في حياتي كانت حين قُصف منزلنا في يوم زفاف أخي، واستشهد زوج أختي، لحظة امتزج فيها الفرح بالمأساة، فكرت مرارًا في الانسحاب، لكنني واصلت لأنني أشعر أن صوتي يمكن أن يصنع فرقًا.

فأعيش الألم نفسه الذي يعيشه من أساعدهم، لكنني أحاول أن أكون المرآة التي تعكس لهم النور، حتى وإن كان داخلي مثقلًا بالجراح، أتعامل مع ضحايا الحرب بأقصى درجات التعاطف، وأكبر تحدٍّ هو مساعدتهم على التكيف مع واقع لا يمنحهم سوى خيار الاستمرار. من أصعب الحالات التي لن أنساها سيدة فقدت جميع أطفالها الأربعة وزوجها، وبترت أصابعها وتشوه وجهها، كانت تتحدث عنهم وكأنهم ما زالوا هنا، صوت ألمها لا يفارقني.

نعمل في ظروف صعبة، بلا أدوات كافية أو أماكن مناسبة، أحيانًا في الملاجئ أو زوايا المدارس، لكن دورنا يتجاوز العلاج النفسي، نحن الحائط الأخير قبل الانهيار الكامل، رسالتي للعالم أن تروا الإنسان فينا، لا الأرقام فقط، نحن نعيش وسط الموت، نداوي من يتألمون ونخفي وجعنا لنمنح الآخرين حياة، لا نحتاج الشفقة، بل دعمًا حقيقيًا لنكمل ما بدأناه.

بسمة يونس: ألم مضاعف

في قلب الحرب على غزة، تقف الأخصائية النفسية بسمة يونس، منسقة العنف المبني على النوع الاجتماعي في جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية أمام تحدٍ يومي، فهي لا تدعم الآخرين فقط، بل تحمل الجراح نفسها التي تحاول تضميدها، تقول إنها تعيش الخوف والقلق وعدم الاستقرار، لكنها مطالبة دائمًا أن تبقى قوية لتحتوي من حولها، حتى عندما تحتاج هي لمن يحتويها.فأوقات التصعيد تجعل وجودها مع أسرتها شبه مستحيل، إذ تنشغل بتقديم الدعم النفسي للضحايا والناجين، وتشعر بالذنب لأنها لا تمنح عائلتها ما تستحقه من وقت وحضور، لكنها تحاول إيجاد توازن ولو بسيط، وتتعامل مع مشاعرها من خلال الصلاة والتنفس العميق ومشاركة همومها مع زميلات تثق بهن، وتؤكد على أن الأخصائي النفسي بدوره يحتاج من يستمع إليه.

وأكثر ما تفتقده هو الأمان، فقد دمر منزلها ومعه ذكرياتها، وتلاشى إحساسها بالاستقرار، وفقدت القدرة على التخطيط للمستقبل، فالمجتمع يتوقع منها أن تظل قوية، وهو ما تراه عبئًا ثقيلًا لأنها إنسانة تشعر بالتعب والخوف والحزن، وطبيعة عملها أثرت على علاقاتها الأسرية والاجتماعية، وأصعب لحظاتها كانت حين نزحت مرات عدة وسمعت القصف قريبًا منها وأطفالها يبكون من الخوف، ولم تتمكن من إخفاء قلقها عنهم.

واعترفت أنها فكرت أحيانًا في ترك العمل تحت ضغط الظروف، لكنها استمرت بدافع المسؤولية وإيمانها أن وجودها يحدث فرقًا، وترى أن أصعب ما تواجهه هو التوازن بين معاناتها كامرأة غزية ودورها كأخصائية نفسية تقدم الدعم للآخرين.

ولن تنسى قصة شاب فقد كل عائلته، وبقي مسؤولًا عن شقيقه وطفلين، كان يخفي حزنه بابتسامة ليمنحهم الأمان، ما علمها أن القوة الحقيقية هي الاستمرار رغم كل شيء.

وتؤكد أن الأخصائيين النفسيين في غزة يعملون بموارد محدودة ودون دعم كافٍ، لكنهم يواصلون مهمتهم لإيمانهم بأهميتها، وتصف دور الأخصائية وقت الحرب أنه شديد التعقيد، فهي تمنح الآخرين الأمان وهي نفسها تعيش الخوف.

فرسالتها للعالم واضحة، نحن لسنا أرقامًا في نشرات الأخبار، نحن بشر نحاول النجاة والحفاظ على كرامتنا وسط الدمار، أرجو أن ترونا وتسمعونا وتدعمونا.

نجوان الضبة: نبض الخوف

تقول نجوان الأخصائية النفسية والمحاضرة الجامعية من غزة، إنها أمضت أكثر من اثني عشر عاماً في مجال الإرشاد النفسي والدعم الاجتماعي، خاصة في البيئات التي تعصف بها الأزمات والنزاعات. فعلى مدار مسيرتها، قدمت برامج دعم للأطفال والنساء والأسر المتضررة من الحروب، ودربت فرق العمل على الإسعاف النفسي الأولي والتدخل في الأزمات، كما جمعت بين العمل الميداني والتدريس الجامعي، مركزة على تطوير المناهج وأساليب التعليم المستجيبة للطوارئ.لكن خلف هذا الحضور المهني الصلب، تعيش نجوان واقعاً قاسياً لا يختلف كثيراً عمن تساعدهم، ففقدت منزلها خلال الحرب، وأصوات القصف باتت تحاصرها حتى في لحظات الصمت، تقول: الحرب تقتحم حياتي دون استئذان، تقطع أوصال يومي، وتحول أبسط تفاصيل الحياة إلى تحديات، وحياتها الاجتماعية تقلصت إلى دائرة ضيقة جداً، معظمها عبر الهاتف، وزياراتي العائلية أصبحت نادرة.

ففي خضم التصعيد، تجد نفسها بين ضغط الميدان وواجب العائلة.

«أحياناً أعود إلى البيت فأجدهم نائمين، لكن كل دقيقة أقضيها معهم تصبح كنزاً”، تقول نجوان، مضيفة أنها تتعامل مع خوفها وحزنها بالاعتراف بهما، لكنها تضعهما مؤقتاً جانباً لتواصل دعم الآخرين.

ورغم غياب أنظمة الدعم النفسي الموجهة للأخصائيين، تعتمد نجوان على صدق أحاديثها مع المقربين، وعلى قوة إيمانها، وأحياناً على الكتابة والتأمل، وما تفتقده أكثر هو الأمان وروتين الحياة البسيط، قائلة: «أشتاق أن أشرب قهوتي بهدوء، أن أسمع ضحكات الأطفال دون أن يختلط صوتهم بأزيز الطائرات».

وتروي أصعب لحظاتها حين انقطع الاتصال بأهلها تحت القصف، أو حين وصلها خبر استشهاد زوج أختها وعمها وهي وسط جلسة دعم للآخرين، ومع ذلك، لم تفكر طويلاً في الانسحاب من دورها، فـ»إحساسي بالمسؤولية ورؤية أثر الدعم يعيدانني دائماً للاستمرار».

وتصف نجوان دور الأخصائية النفسية في غزة وقت الحرب أنه دور إنساني قبل أن يكون مهنياً، مؤكدة أن التحدي الأكبر هو أن تبقى كلماتها صادقة ومؤثرة رغم قسوة الواقع، وإحدى أكثر اللحظات تأثيراً في مسيرتها كانت لقاء طفلة فقدت والديها وهي تتمسك بأخيها الصغير بكل قوتها، مشهداً تقول إنه لا يغادر ذاكرتها.

ورغم كل ما فقدته، وحتى مع إصابتها بديسكات في الرقبة وثلاثة غضاريف في الظهر نتيجة الحرب والنزوح المتكرر والمسؤوليات الثقيلة، تصر نجوان على المضي قدماً: رسالتي للعالم أن الحرب ليست أرقاماً في نشرات الأخبار، بل وجوه وأحلام وقلوب تحاول البقاء، نحن في حاجة الى أن يسمعنا العالم، لا أن يكتفي بمشاهدتنا من بعيد.