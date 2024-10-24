«الأخ الأكبر» البريطاني يسحب حلقة ارتدت فيها متسابقة قميصا يحمل خريطة فلسطين التاريخية

لندن – «القدس العربي»: قام برنامج «بيغ براذر» (الأخ الأكبر) الذي يبث عبر قناة «أي تي في» البريطانية بسحب حلقة مهمة، بسبب ارتداء نزيلة في المنزل قميصًا يحمل خريطة فلسطين التاريخية على شكل قطعة بطيخ.

وارتدت المتسابقة البريطانية آلي بروملي، وهي طبيبة نفسية شرعية، القميص الذي أثار جدلا.

والرسم يرتبط على نطاق واسع بالمشاعر المؤيدة للفلسطينيين، وسط اتهامات لقناة «أي تي ف» بأنها كانت تسمح بمشاركة آراء «الإبادة الجماعية» بين الجماهير.

وجاء سحب الحلقة بعد شكوى من حملة ضد معاداة السامية إلى «أوفكوم» الهيئة البريطانية الناظمة للبث قائلة: «كيف أصبح هذا هو القاعدة».

وأضافت، حسب ما نقلته صحيفة «دايلي ميل»: «تسبب هذا الرسم في انزعاج كبير بين الجالية اليهودية البريطانية، التي تعتبرها رسالة «من النهر إلى البحر»، تدعو إلى القضاء على الدولة اليهودية الوحيدة في العالم».

وتساءلت: «كيف سمح طاقم البرنامج بارتداء هذا القميص، ناهيك عن بثه على التلفزيون الوطني؟».

وشوهدت بروملي، وهي ترتدي القميص في حديقة منزل الأخ الأكبر، مما أثار الاهتمام لدى المشاهدين.

وتم سحب حلقة ليلة الثلاثاء، قبل إعادة تحميلها على خدمة البث يوم الأربعاء.

وقال متحدث باسم «بيغ براذر» للصحيفة: يتم فحص جميع عناصر المشاركين بواسطة فريق الإنتاج لدينا قبل دخولها إلى المنزل للتأكد من امتثالهم للقواعد ومتطلبات العمل». وأضاف «الأخ الأكبر لا يسمح بدخول أي أغراض شخصية إلى المنزل والتي يمكن اعتبارها ضارة».

وتابع «نأسف لأن الآثار المترتبة على هذه القطعة بالذات من الملابس لم تكن مفهومة بالكامل عند فحص حقائبنا أو قبل بث عرض الليلة الماضية، ولقد تمت إزالة قطعة الملابس من المنزل». وختم «إن أي رسائل مسيئة مرتبطة بالصورة لا تعكس قيم أو معتقدات الأخ الأكبر.»

= وفي ما يتعلق بسؤالك حول عرض البرنامج الليلة الماضية، قال المسؤول: «لدينا بعض الأخبار، وسيكون متاحًا للمشاهدة في وقت لاحق هذا المساء». نحن نعتذر عن الإزعاج الناجم عن هذا، ولكن الانتظار يستحق ذلك.»

وكما هو معروف ترتبط فاكهة البطيخ بالنشاط الفلسطيني، لأن ألوانها – الأحمر والأسود والأبيض والأخضر – تطابق ألوان العلم الفلسطيني.

وقبل دخول منزل الأخ الأكبر، قالت آلي إنها تتطلع إلى «مجرد الابتعاد والالتقاء في بيئة جديدة تمامًا، مختلفة تمامًا عن أي شيء فعلته من قبل، ومختلفة تمامًا عن أي شيء سأفعله في المستقبل».

وأضافت: «أعتقد أن كوني طبيبة نفسية شرعية سوف يفاجئ الناس. إنها ليست وظيفتك المكتبية اليومية النموذجية من الساعة التاسعة إلى الخامسة. إنه أمر صعب للغاية، ويتطلب الكثير من العمل، وأنا أعمل في مواقف مرهقة للغاية». وأضافت: «لكنني أشعر بالبرد الشديد، وربما لا أبدو من النوع الذي يمكنه الصمود – في السجن، على سبيل المثال». لكن هذه ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها الصراع الدائر في الشرق الأوسط في حدوث توتر في منزل «الأخ الأكبر».

ففي الأسبوع الماضي، أعلن الراوي ماركوس بنتلي، الأخ الأكبر: «ديز وخالد في غرفة النوم يناقشان فلسطين».

وتم اتهام فريق الإنتاج بالتحيز لأن الثنائي كانا في الواقع يناقشان إسرائيل والشرق الأوسط الأوسع عندما قال ديز: «في الواقع، إذا أردت أن تلخص الأمر، فلا ينبغي أن يُقتل أحد بهذه الطريقة. الأمر ليس على ما يرام، بغض النظر عن الوضع». وثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي حول سحب الحلقة، وجاء في أحد الردود «من المضحك أن يدافع بعض الناس عن هذا بالقول إنهم لا يريدون الانخراط في السياسة أو أي شيء آخر، لكنهم لن يفعلوا ذلك بنسبة 100٪ إذا كان القميص الأوكراني مجانيًا أو العلم الإسرائيلي»، ورد عليه آخر «ذلك لأنه مسموح لنا بدعم أوكرانيا. ولا يجوز لنا أن ندعم فلسطين.» فيما تساءل آخر عن حرية التعبير.