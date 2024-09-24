الأديبة الفلسطينية حنان عواد لـ«القدس العربي»: أدعو جميع الأدباء وأصحاب القلم لإدانة جرائم الإبادة الجماعية في غزة

لندن ـ «القدس العربي»: دعت الشاعرة والأديبة وعضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتورة حنان عواد جميع الكُتّاب والأدباء وأصحاب القلم إلى إدانة جرائم الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

الدكتورة عواد وهي شاعرة وأديبة، التقتها القدس العربي خلال زيارة إلى بريطانيا للمشاركة في الكونغرس الدولي التسعين لرابطة القلم الدولية التي تشكل فلسطين عضوا رسميا فيها. وتجمع الرابطة الكتّاب من جميع أنحاء العالم بمن فيهم كُتّاب جائزة نوبل.

وقالت الدكتورة حنان عواد في بداية حديثها : « لنا دور هام وكبير في طرح القضايا الهامة التي تتعلق بفلسطين، ونطمح أن يخرج اجتماع الرابطة الدولية للقلم ببيان يعلن فيه الوقوف بوجه كل أعمال الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، ومساندة الشعب الفلسطيني بكل فئاته ومواقعه، كما نطمح لإبراز الابداع الفلسطيني، والقوة الإبداعية الخارقة التي يعيش بها الشعب الفلسطيني من خلال كلمات المقاومة التي كتبها الكتاب العظماء من أمثال محمود درويش وسميح القاسم وآخرون، وهو النهج الذي يواصله اليوم بقية الكتاب في كتابة الأدب المقاوم ضد حرب الإبادة في قطاع غزة، حيث ظهرت أعمال كثيرة وقصائد متنوعة، وسيتم جمعها وتوثيقها ليتم تقديمها للعالم».

وأشارت إلى أن «العالم كله شارك في الاحتجاج ضد حرب الإبادة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث شهدنا احتجاجات دولية ومواقف لشخصيات سياسية قوية في العالم، لكن للأسف لم تستطع تنفيذ ما قررته محكمة العدل الدولية بشأن وقف الإبادة في غزة لأن هناك قوى عظمى لا تريد ذلك، لكننا مع ذلك فنحن أقوى بقوة التحدي والإرادة والحق الفلسطيني، فنحن كمجلس وطني ندافع عن هذا الحق الفلسطيني والثبات ونقوم بما يمكن أن نقوم به، وندرك في نفس الوقت أن القضية هي أكبر منا لذلك فإن ردنا الحقيقي هو الصمود والمقاومة بكل أشكالها وصورها، والوقوف مع المقاومين في أي مكان من عالمنا العربي».

وعن مستقبل الوضع في قطاع غزة وما إذا كان بإمكان الاحتلال الإسرائيلي أن يفرض شروطه وخططه في تهجير الفلسطينيين قالت الدكتورة حنان عواد:» لن يكون ذلك مطلقا، فما نشهده في غزة هو الصمود والتحدي والمقاومة التي لا تقاتل ونحن على أبواب نهاية العام الأول من المقاومة ولا زال الشباب يقاتلون ويقدمون دمهم على ثرى فلسطين، وهذا هو السيف المسلول الأوحد الذي أراهن عليه، كما أراهن ثانيا على قوة الإرادة للشعب الفلسطيني والثبات في الأرض والمقاومة الدائمة ضد المحتل، وحتى لا ينجح المحتل ومن يقف معه، يجب أن يكون هناك إرادة فلسطينية، وإرادة قوية عربية، فأين هي الشخصية الوطنية العربية التي عشنا على أملها، ونحن نردد : أمجاد يا عرب أمجاد… وقف القوم ينظرون كيف أبني قواعد المجد وحدي… الله أكبر : أين ذهبت كل هذه المعايير والقيم العليا التي نشأنا عليها وتعلمناها صغارا في البعد القومي، ثم تطورت في ظل انطلاقة الثورة الفلسطينية وفي ظل الرئيس الشهيد ياسر عرفات والقادة العظام الذين سطّروا بدمائهم ملاحم على ثرى التي كانت فلسطين مدرسة للمقاومة يُقتدى بها في العالم».

أراهن عليه، كما أراهن ثانيا على قوة الإرادة للشعب الفلسطيني والثبات في الأرض والمقاومة الدائمة ضد المحتل

وعن الدور الذي يقوم به الأدب المقاوم قالت إن هذا الأدب المقاوم هو مدرسة فكرية يقتدي بها العالم، ولذلك فإن أول من بدء بالحديث عن أدب المقاومة هو غسان كنفاني ثم تبعه الكُتّاب والمفكرون من العالم العربي حيث صاغوا الفكرة على أرض الواقع، ولذلك فعندما كانت تنطق فلسطين وتتألم فلسطين كان العالم العربي يقف معنا، لكن سؤالنا اليوم: أين نحن وأين هم؟ ولذلك الموضوع صعب جدا، فلكي تكون قويا يجب أن تثبت أنك قوي وأن لا تتنازل، وكما قال الشاعر: لا تصالح، وكما يقول أيضا : انظروا إليّ لأنكم معلّقون بجانبي على مشانق القيصر، فربما إذا التقت عيونكم بالموت في عينيّ يبتسم الفناء داخلي لأنكم رفعتم رأسكم مرّة».

وأضافت:» نحن نحتاج الآن إلى رفع الرأس الشمولي… لتكن مرة لتحقق النصر وتحقق الكرامة الإنسانية للإنسان الفلسطيني والعربي في كل مكان، لأنه ـ لا سمح الله ـ إذا نجح الاحتلال في خططه فسيكون خطرا ليس فقط على فلسطين وإنما على كل العالم العربي».

وبشأن ما ساهمت به غزة في موضوع انهاء الانقسام الفلسطيني وإعلان الرئيس محمود عباس قراره بزيارة غزة، قالت الدكتورة حنان عواد: « إن الحقيقة الموضوعية والتنظيمية والسياسية أنه لا يوجد انقسام طالما هناك مقاومة، وطالما يوجد فوارس تقاتل من أجل فلسطين وتقدم دمها الطهور،فالمقاوم في غزة يمثل الشعب الفلسطيني بأكمله ولا يمثل نفسه فقط، ولذلك فعندما نرثيه بالحزن، فإنما يرثيه الشعب الفلسطيني بأكمله، ومن هذا المنطلق لا يوجد انقسام، لأن وحدة الدم ووحدة الكلمة والموقف هي أهم من الوحدة السياسية، وهي قاعدة الارتكاز للوحدة السياسية، لذلك سيجتمع الفلسطينيون ويعلنون الوحدة عندما يصبح لديهم دولة ويقتسمون المناصب والمقاعد في المجلس الوطني وفي البرلمان وفي قضايا حياتية معيشية سياسية يمكن الحصول عليها، لكن كيف يمكن أن تحصل على قادة وأبطال ومقاومين يتحدونَ الاحتلال بإمكانيات بسيطة في مقابل ما جمعت ضدهم القوى العالمية ومع ذلك مازالوا صامدين، فهذه هي الوحدة الحقيقية، وحدة الدم والموقف الفلسطيني ووحدة الانسان».

وعن حال القدس التي ولدت فيها تقول الدكتورة حنان عواد:» إن حال القدس لا يختلف عن حال جميع المناطق الفلسطينية، لكن طبعا فإن القدس تعاني أكثر، لأن هناك برنامجا خاصا للاحتلال للحصول على كل الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من القدس، وإعلانها يهودية كما فعل الرئيس الأمريكي السابق ترامب». وأضافت: رغم كل ذلك فإن القدس ستبقى هي القدس، فعندما تسمع أذان الأقصى، وتهاليل وأجراس الكنيسة، وترى الناس وهم يسجدون أمام المسجد، وعندما يمنعهم الاحتلال من بلوغ الأقصى ترى الناس يتجمهرون في الشوارع الرئيسية لأداء الصلوات بنداء « الله أكبر « ويستشهدون من أجل ذلك، فهذه هي القدس، وهذه هي العلامات الفارقة التي تتحدى الاحتلال بكل ما يفعله. ولكن نحن نحتاج أيضا إلى قوة ضاغطة في العالم، عسكريا وعمليا، فالشباب معظمهم يقبعون في سجون الاعتقال، وتم سجن حتى الشيخ عكرمة صبري ـ خطيب المسجد الأقصى ـ وهو رجل دين محترم كبير السن، ورغم ذلك فإن صوت فلسطين سيكون صوتا نقيا في داخل القدس وهو الصوت الموحد ما بين المسلمين والمسيحيين، فليس هناك خلاف بينهم بل نحن كلنا يد واحدة في النضال وفي الحماية لشعبنا ومقدساتنا وتاريخنا وعروبتنا أيضا في مدينة القدس، لكن المهمة ليست سهلة، فأمامنا تضحيات كثيرة، وكل يوم يسقط لنا شهداء ليزينوا ثرى فلسطين، وهذا أمر مؤلم طبعا حين ترى الأبناء والشاب يتساقطون على الأرض، ولكن تعرف في الجهة الأخرى أن الشعب الفلسطيني يصمد ويضحي من أجل أن تبقى فلسطين وعروبتها وفلسطينيتها والثقافة العليا للشعب الفلسطيني والعربي، ولذلك فإن القدس لا تمثل الفلسطينيين فقط ، وكذلك المسجد الأقصى، والكنائس المسيحية لا تمثل المسيحيين فقط في القدس، فالقدس مدينة حضارية تمثل جميع المفكرين والمتدينين في العالم، لذلك فإن مسؤولية حمايتها لا تقع فقط على عاتق الفلسطينيين، بل إن حمايتها ملزمة للمسلمين والمسيحيين وأحرار العالم، ليعملوا على أيقاف محاولات هدم الأقصى، ويمنعوا محاولات بناء كنيس في الأقصى، وأعمال طرد واعتقال المصلين، إذ كيف يتم الصمت عما تتعرض له هذه الرمزية السياسية والدينية، وأين المليارات من المسلمين في العالم تجاه ما يحصل للقدس ؟ ماذا يفعلون، وأين العروبة وماذا تفعل؟ فكيف يغفو في زمان الأسر زعيم؟ كيف يغفو زعماء وقادة العالم العربي والعالم الإسلامي بينما يُقتل الاف الأطفال يوميا، والأمهات الثكلى تصرخ، والأرض تتحطم، والبيوت تُزال والتهجير قائم. لقد وجدنا قادة في أمريكا اللاتينية وقفوا بشكل أقوى من موقف زعمائنا في العالم العربي، وأنا أؤمن أن زعماءنا إذا أرادوا فإنه بمقدورهم فعل الشيء الكثير وأن يغيروا وجه التاريخ بكلمة صلبة».

القدس مدينة حضارية تمثل جميع المفكرين والمتدينين في العالم، لذلك فإن مسؤولية حمايتها لا تقع فقط على عاتق الفلسطينيين، بل إن حمايتها ملزمة للمسلمين والمسيحيين وأحرار العالم

وعن موقف المقاومة المساندة لفلسطين من اليمن ولبنان والعراق قالت الدكتورة: « إننا نقدم كل التقدير والاحترام لكل من قدم نفسه فداء لفلسطين، أو هدية نضالية لفلسطين، وخاصة اليمن الحوثي لما قاموا به من مساندة هامة، والملايين من اليمنيين الذين يتظاهرون أيام الجمعة دعما لفلسطين، وكذلك نحيي المناضلين المقاومين في لبنان، قوات المقاومة التي تقدم ارواحها فداء لفلسطين، فماذا تستطيع الكلمات أن تقول أمام دم الشهيد وتضحيات الرجال، فكيف أرثي (صالح ) العاروري، وكيف أرثي الشهداء الـ14 الذين ارتقوا (من المقاومة اللبنانية )، إن الشكر لا يكفي بل هناك العهد، فما علينا الا أن نقسم ـ كما كان يقول الرئيس الشهيد ياسر عرفات ـ أن العهد هو العهد، والقسم هو القسم، ولذلك علينا أن نُقسم بأرواح شهدائنا في غزة وفي جنوب لبنان وفي اليمن وفي كل مكان، أن نحافظ على دمهم وأن نحافظ على عهدهم وعلى كرامتهم عبر استمرار المعارك لتحقيق النصر».

وعن آخر نتاجاتها الأدبية والشعرية قالت الشاعرة عواد: «صدر لي كتابان العام الماضي هما: ذاكرة الترف النرجسي، وصورة المرأة في الأدب الفلسطيني المقاوم كرمز وقضية». وختمت بقصيدة شعرية تحت عنوان «دموع الدم» وتقول فيها: «فات ميعاد الصمت، وجفّت ورد الغار

نبكي على من نفقد من رجالاتنا بدموع القهر، ثم ننسى اننا بكينا وتأخذنا الحياة ثانية وتنادينا… نقف على نواصي الجبال ليأتي السؤال: على من نبكي؟ والدم الطهور انهار ورجال تغادر وجه النهار قادة عظام، واطفال بالفطام وأسرار..

أي نص مستباح وأية دار؟! وأي قول يكون حين غاب المقام وتعثر المقال؟!

وأي رثاء يرسم الانفجار؟! وأي قوم يستفيق على المجازر ولا يغار؟!

هل المطلوب أن يفنى الجميع ويبقى «إبليس بالجوار»؟! أم تجلت احلام الشعوب رهينة للمستعار..

آه يا عطش الاحرار والثوار ويا دمعة الثكالى في لهيب النار..

كيف جرى ما جرى وكيف صار ما صار؟! هل فقدنا خيلنا وغادرنا الحصان

وغاب الفوارس واستبيح دمنا وضاع الرهان..

وتفجرت أنفاقنا وبيوتنا وضاع قادتنا وجنودنا في غفلة الزمان وفي آخر المشوار.

غاب الرجال واكتفينا بالكلام وضاع ركب السائرين الى المجد في ظل الحطام..

وأسدل الستار.

دول ترقب وتكتفي بمجلس الأمن دون قرار، ودون فعل يوازي جرائم المحتل

حين طال واستطال، وحين صاغ الموت للثوار وأحرق كل شيء دون خوف

ودون انتصار.. فات ميعاد الصمت…وجفّت ورود الغار».