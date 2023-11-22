الأرجنتين تتصدر تصفيات كأس العالم بالفوز على البرازيل في أرضها عقب أحداث شغب- (فيديوهات)

ريو دي جانيرو: سجل نيكولاس أوتامندي هدفا بضربة رأس، لتفوز الأرجنتين 1-صفر على مضيفتها البرازيل وتتصدر تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 اليوم الأربعاء، عقب بداية متأخرة للمباراة بسبب شغب جماهيري.

ورفعت الأرجنتين رصيدها إلى 15 نقطة من ست مباريات، بينما تجمد رصيد البرازيل، التي أكملت المباراة بعشرة لاعبين، عند سبع نقاط في المركز السادس وهو المركز الأخير الذي يضمن مكانا لصاحبه في نهائيات 2026.

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وألحقت الأرجنتين بطلة العالم الهزيمة الثالثة على التوالي بمنافستها اللدودة، حيث خاضت البرازيل المباراة بعد أن تلقت هزيمتين متتاليتين في تصفيات كأس العالم لأول مرة في تاريخها.

وشكلت هذه أيضا أول خسارة للبرازيل على الإطلاق على أرضها ضمن تصفيات كأس العالم.

وتأخرت انطلاقة المباراة لنحو نصف ساعة بعد شغب جماهيري في مدرجات استاد الماراكانا من جماهير الأرجنتين، وتدخل الأمن البرازيلي ليلقي القبض على بعض مثيري الشغب.

واعترض ليونيل ميسي قائد الأرجنتين على تعامل الأمن مع الجماهير الداعمة لمنتخب بلاده، ليعود رفقة أفراد الفريق إلى غرفة خلع الملابس قبل العودة إلى أرض الملعب من جديد.

وبدأت جماهير البرازيل والأرجنتين المشاحنات أثناء عزف النشيد الوطني للبرازيل، ما دفع الشرطة إلى توجيه الاتهامات إلى جماهير الفريق الزائر التي ردت بإلقاء مقاعد المدرجات على رجال الأمن.

مشاهد جنونية من مدرجات ملعب الماراكانا! 😱#البرازيل_الأرجنتينhttps://t.co/uqsOGdlXiM — موقع جول السعودي – GOAL (@GoalSA) November 22, 2023

بداية قوية

لم تتأثر الأرجنتين بالأحداث التي سبقت المباراة، وبدأت بقوة في الدقائق الأولى حيث انطلق ماركوس أكونيا وسدد كرة أبعدها دفاع البرازيل.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول صحوة برازيلية، حين سدد رودريغو الكرة من عند حافة منطقة الجزاء أبعدها الدفاع لركلة ركنية، قبل أن يطلق غابرييل مارتينيلي تسديدة قوية فشل الحارس إميليانو مارتينيز في إبعادها لكن كريستيان روميرو شتت الكرة من على خط المرمى.

وانحصر اللعب في وسط الملعب مع وجود عنف متبادل في الأداء بين لاعبي المنتخبين وتحصل ثنائي البرازيل غابرييل جيسوس ورافينيا على بطاقتين صفراويين بعد ضرب رودريغو دي باول في التحامين منفصلين.

واشتكى ميسي من إصابة عضلية أعلى الفخذ وغادر لتلقي العلاج بعد نحو نصف ساعة، قبل أن يتكرر الأمر مجددا قرب نهاية الشوط.

وبدأت البرازيل الشوط الثاني بقوة، وأطلق رودريغو تسديدة من مدى قريب افتقدت الدقة.

وبعد انطلاقة فردية من جيسوس، تحصل مارتنيلي على الكرة ليسدد بقوة، لكن الحارس مارتينيز أبعد الكرة بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني.

وسجل المدافع أوتامندي هدف الفوز بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة 63.

رأسية الجنرال أوتاميندي كتبت تاريخًا في سماء ماراكانا 🔥 البرازيل تخسر لأول مرة في التاريخ على ملعبها خلال تصفيات كأس العالم 🤯🏟️#البرازيل_الأرجنتينpic.twitter.com/5z0Jm9dsyI — GOAL Arabia (@GoalAR) November 22, 2023

وحاولت البرازيل إدراك التعادل لكن فريق المدرب ليونيل سكالوني صمد أمام محاولات صاحب الأرض.

وغادر ميسي الملعب في الدقيقة 77 تاركا مكانه لزميله أنخيل دي ماريا الذي حمل شارة القيادة.

وتلقت البرازيل ضربة قوية بعد طرد جولينتون عقب الاعتداء على دي باول قبل ثماني دقائق من النهاية.

(رويترز)