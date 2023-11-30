الأرجنتين تحافظ على صدارة التصنيف العالمي.. وتونس تسجل قفزة كبيرة والمغرب الأول أفريقيا

زيوريخ: حافظ المنتخب الأرجنتيني على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس.
وواصل منتخب فرنسا وصيف بطل العالم مطاردته للتانغو الأرجنتيني في الصدارة، عبر التشبث بالمركز الثاني في التصنيف العالمي للمنتخبات.
وتقدم منتخب إنكلترا مركزا واحدا إلى المركز الثالث كما تقدم منتخب بلجيكا مركزا واحدا إلى المركز الرابع في الوقت الذي تراجع فيه منتخب البرازيل مركزين إلى المركز الخامس بعد هزيمتين متتاليتين أمام كل من كولومبيا والأرجنتين.
وتقدم منتخب هولندا مركزا واحدا إلى المركز السادس كما تقدم منتخب البرتغال للمركز السابع وظلت منتخبات إسبانيا وإيطاليا وكرواتيا في المراكز الثامن والتاسع والعاشر على الترتيب.
وحقق منتخب أوروغواي طفرة كبيرة بتقدمه أربعة مراكز إلى المركز الحادي عشر.
كما سجل عدد من المنتخبات الأخرى قفزة كبيرة في التصنيف حيث تقدم منتخب تونس أربعة مراكز إلى المركز الثامن والعشرين كما تقدم منتخب الإكوادور أربعة مراكز إلى المركز الثاني والثلاثين وتقدمت رومانيا خمسة مراكز إلى المركز الثالث والأربعين كذلك تقدمت سلوفاكيا خمسة مراكز إلى المركز الخامس والأربعين، وتقدمت اليونان أربعة مراكز إلى المركز السابع والأربعين، مقابل تقدم كوت ديفوار مركزين إلى المركز الخمسين.
وصعد منتخب جزر القمر إلى أفضل مركز في تاريخه باحتلال المركز 119 بعد تقدمه تسعة مراكز، كما شهد التصنيف العالمي انضمام ثلاثة منتخبات جديدة هي ساموا صاحب المركز 187، وساموا الأمريكية صاحب المركز 188 ومنتخب تونجا صاحب المركز 196، بعد عدة أشهر من عدم اللعب.
وحل منتخب المغرب في المركز الثالث عشر عالميا والأول أفريقيا كما حل منتخب السنغال في المركز الثاني في تصنيف القارة السمراء يليه منتخب تونس ثم الجزائر ثم مصر.
وفي تصنيف قارة آسيا حلت اليابان في الصدارة يليها منتخب إيران ثم منتخب كوريا الجنوبية ثم أستراليا ثم السعودية ثم قطر ثم العراق ثم الإمارات.
(د ب أ)
والمغرب الأول أفريقيا وعربيا وآسيويا.
تصنيف مسيّس لا معنى له.
تصنيف غريب الأطوار تونس التقدم اربع مراكز رغم خسارتها لثلات مباريات ودية وبنتيجة ثقيلة بينما الجزائر بقيت في مركزها مع أنها سجلت نتائج ممتازة و لم تنهزم ولا مرة في سنة 2023. غريبة كرة القدم🤔
التصنيف الدولي لم يعد له أي مصداقية
مقارنة بسيطة: منذ قدوم جمال بلماضي للمنتخب الجزائري 37مباراة بدون خسارة والفوز بكاس إفريقيا 2019 والفوز على منتخبات بحجم كولومبيا والتعادل مع المكسيك طيلة هذه الفترة الجزائر لم تتجاوز تونس الشقيقة في التصنيف,,😅😅
وفي نفس الفترة المنتخب تونسي الشقيق لم يفز على الجزائر ولم يفوز بكاس إفريقيا ولم يصل إلى النهائي ولا حتى نصف نهائي 😂
نفس الشيء حدث للمنتخب الإيطالي الفائز بكاس اوروبا وسلسلة 37مباراة بدون خسارة
لم يتمكن من تجاوز بلجيكا التي لم تقدم أي شيء 😅😅
ملاحظة: المنتخب المغربي يستحق هذا التصنيف بالنظر للمشوار المبهر في كاس قطر22
تصحيح المنتخب الجزائري حقق سلسلة من 35مباراة وليس 37
يا صديقي حمزة والله انا افرح واستمتع بتقدم وسيطرة كل منتخب عربي وخاصة شمال افريقي: تونس والجزائر والمغرب. ثانيا نحن في تونس في كل المحافل نتابع مبارايات منتخب الجزائر بالضبط وكأن تونس تلعب. اذن المجادلة ليست بين تونس والجزائر. المهم ان تفرض كل الفرق الشمال الافريقية لونها على الصعيد العالمي