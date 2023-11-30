الأرجنتين تحافظ على صدارة التصنيف العالمي.. وتونس تسجل قفزة كبيرة والمغرب الأول أفريقيا

زيوريخ: حافظ المنتخب الأرجنتيني على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس.

وواصل منتخب فرنسا وصيف بطل العالم مطاردته للتانغو الأرجنتيني في الصدارة، عبر التشبث بالمركز الثاني في التصنيف العالمي للمنتخبات.

وتقدم منتخب إنكلترا مركزا واحدا إلى المركز الثالث كما تقدم منتخب بلجيكا مركزا واحدا إلى المركز الرابع في الوقت الذي تراجع فيه منتخب البرازيل مركزين إلى المركز الخامس بعد هزيمتين متتاليتين أمام كل من كولومبيا والأرجنتين.

وتقدم منتخب هولندا مركزا واحدا إلى المركز السادس كما تقدم منتخب البرتغال للمركز السابع وظلت منتخبات إسبانيا وإيطاليا وكرواتيا في المراكز الثامن والتاسع والعاشر على الترتيب.

وحقق منتخب أوروغواي طفرة كبيرة بتقدمه أربعة مراكز إلى المركز الحادي عشر.

كما سجل عدد من المنتخبات الأخرى قفزة كبيرة في التصنيف حيث تقدم منتخب تونس أربعة مراكز إلى المركز الثامن والعشرين كما تقدم منتخب الإكوادور أربعة مراكز إلى المركز الثاني والثلاثين وتقدمت رومانيا خمسة مراكز إلى المركز الثالث والأربعين كذلك تقدمت سلوفاكيا خمسة مراكز إلى المركز الخامس والأربعين، وتقدمت اليونان أربعة مراكز إلى المركز السابع والأربعين، مقابل تقدم كوت ديفوار مركزين إلى المركز الخمسين.

وصعد منتخب جزر القمر إلى أفضل مركز في تاريخه باحتلال المركز 119 بعد تقدمه تسعة مراكز، كما شهد التصنيف العالمي انضمام ثلاثة منتخبات جديدة هي ساموا صاحب المركز 187، وساموا الأمريكية صاحب المركز 188 ومنتخب تونجا صاحب المركز 196، بعد عدة أشهر من عدم اللعب.

وحل منتخب المغرب في المركز الثالث عشر عالميا والأول أفريقيا كما حل منتخب السنغال في المركز الثاني في تصنيف القارة السمراء يليه منتخب تونس ثم الجزائر ثم مصر.

وفي تصنيف قارة آسيا حلت اليابان في الصدارة يليها منتخب إيران ثم منتخب كوريا الجنوبية ثم أستراليا ثم السعودية ثم قطر ثم العراق ثم الإمارات.

(د ب أ)