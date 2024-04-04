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الأرجنتين تحافظ على صدارة التصنيف وقطر تصل لأفضل مركز في تاريخها

4 - أبريل - 2024

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برلين: حافظ المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم على صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال، بينما عاد المنتخب البلجيكي للمراكز الثلاثة الأولى في أحدث تصنيف أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس.

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني التصنيف برصيد 1858 نقطة، متفوقا على المنتخب الفرنسي، وصيف بطل العالم، الذي يملك 1840,59 نقطة. وقفز المنتخب البلجيكي من المركز الرابع للثالث برصيد 1795.23 نقطة، على حساب المنتخب الإنجليزي الذي لديه 1794.90 نقطة.

وأكملت منتخبات البرازيل، والبرتغال، وهولندا، وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا المراكز العشرة الأولى.

وظل المنتخب الألماني في المركز السادس عشر رغم فوزه على المنتخب الفرنسي والهولندي في وديات آذار/ مارس الماضي.

وكان المنتخب الإندونيسي أكثر المنتخبات تقدما في الترتيب، حيث قفز ثمانية مراكز ليحتل المركز الـ134، بينما وصل منتخبا قطر وجزر القمر لأفضل مركز في تاريخهما.

ووصل المنتخب القطري للمركز الـ34 فيما وصل منتخب جزر القمر للمركز 117.

 (د ب أ)

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