الأرجنتين تحافظ على صدارة تصنيف فيفا للمنتخبات.. والمغرب تتقدم للمركز الـ13

برلين: حافظ المنتخب الأرجنتيني بطل العالم على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس.

واستمر منتخب التانغو في الصدارة متقدما على منتخب فرنسا صاحب المركز الثاني ومنتخب البرازيل صاحب المركز الثالث.

وبقيت إنكلترا في المركز الرابع وبلجيكا في المركز الخامس وكرواتيا في المركز السادس وهولندا في المركز السابع.

وكان الاستثناء الوحيد في قائمة المنتخبات العشرة الأولى بتصنيف فيفا، هو تقدم منتخب البرتغال للمركز الثامن وتراجع منتخب إيطاليا إلى المركز التاسع، في الوقت الذي استمر فيه المنتخب الإسباني في المركز العاشر.

وتقدم المنتخب المغربي إلى المركز الثالث عشر في التصنيف العالمي والأول على مستوى قارة أفريقيا، وحل منتخب السنغال في المركز العشرين عالميا والثاني أفريقيا، ومنتخب تونس في المركز التاسع والعشرين أفريقيا والثالث عالميا ومنتخب الجزائر في المركز الرابع والثلاثين عالميا والرابع أفريقيا، ومنتخب مصر في المركز الخامس والثلاثين عالميا والخامس أفريقيا.

وتصدر منتخب اليابان تصنيف قارة آسيا يليه المنتخب الإيراني في المركز الثاني ثم كوريا الجنوبية في المركز الثالث وأستراليا في المركز الرابع والسعودية في المركز الخامس وقطر في المركز السادس والعراق في المركز السابع والإمارات في المركز الثامن.

(د ب أ)