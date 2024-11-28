الأرجنتين تحافظ على صدارة تصنيف فيفا ومنتخب المغرب الأول إفريقيا

زيوريخ: حافظ المنتخب الأرجنتيني على موقعه في صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات الصادر اليوم الخميس.

لكن منتخب التانغو يتفوق بفارق 24 نقطة فقط على منتخب فرنسا صاحب المركز الثاني وبفارق 30 نقطة تقريبا عن إسبانيا صاحبة المركز الثالث.

وحل منتخب إنكلترا في المركز الرابع ثم البرازيل في المركز الخامس والبرتغال في المركز السادس وهولندا في المركز السابع وبلجيكا في المركز الثامن وإيطاليا في المركز التاسع وعادت ألمانيا للمراكز العشرة الأولى ، وجاءت في المركز العاشر.

وشهدت فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني إقامة 192 مباراة على الأقل، شملت تصفيات كأس العالم لمنتخبات أمريكا الجنوبية، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا، كما جرت تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب بالإضافة إلى منافسات دوري الأمم للاتحاد الأوروبي والكونكاف ضمن هذه الفترة من الجدول الزمني، بحسب الموقع الرسمي لفيفا.

وتصدر منتخب اليابان تصنيف قارة آسيا يليه منتخب إيران ثم كوريا الجنوبية في المركز الثالث ثم أستراليا في المركز الرابع وقطر في المركز الخامس والعراق في المركز السادس، وحلت أوزبكستان في المركز السابع والسعودية في المركز الثامن والإمارات في المركز التاسع والأردن في المركز العاشر.

وتصدر منتخب المغرب تصنيف قارة أفريقيا وحلت السنغال في المركز الثاني ثم مصر في المركز الثالث والجزائر في المركز الرابع ونيجيريا في المركز الخامس وكوت ديفوار في المركز السادس والكاميرون في المركز السابع ومالي في المركز الثامن وتونس في المركز التاسع وجنوب أفريقيا في المركز العاشر.

(د ب أ)