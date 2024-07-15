الأرجنتين تحرز كأس كوبا أمريكا للمرة 16 بفوزها على كولومبيا في الوقت الإضافي- (صور)

ميامي غاردنز (فلوريدا): أحرزت الأرجنتين حاملة اللقب كأس كوبا أمريكا لكرة القدم للمرة 16 في رقم قياسي بفوزها على كولومبيا 1-صفر بفضل هدف متأخر في الوقت الإضافي للبديل لاوتارو مارتينيز على استاد هارد روك في فلوريدا الاثنين.

وجاءت المباراة، التي تأخر انطلاقها أكثر من ساعة بعد محاولة آلاف الجماهير الذين لا يملكون تذاكر دخول الملعب، حذرة طوال 90 دقيقة لكنها انفتحت في الوقت الإضافي.

وتلقى مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، هداف البطولة، تمريرة بينية متقنة من زميله جيوفاني لو سيلسو قبل أن يضع الكرة من فوق رأس حارس كولومبيا المتقدم من مرماه كاميلو فارغاس في الدقيقة 112 لتنطلق احتفالات صاخبة بين جماهير الأرجنتين.

ويأتي أحدث ألقاب الأرجنتين بعد فوزها بكأس العالم 2022 وكأس كوبا أمريكا 2021، ليمنح ليونيل ميسي الحائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات نهاية مثالية لما يحتمل أن تكون آخر بطولاته الدولية.

وبدأت كولومبيا المباراة بضغط قوي بطول الملعب وسدد جون كوردوبا بالقائم في الدقيقة السابعة قبل أن يطلق جيفرسون ليرما وريتشارد ريوس تسديدتين من مدى بعيد تصدى لهما الحارس الأرجنتيني إميليانو مارتينيز.

وبدا أن ميسي أصيب في كاحله في الدقيقة 36 بعد اصطدامه مع المدافع سانتياغو أرياس وبينما عاد للوقوف على قدميه بعد علاجه وكان من الواضح أن الإصابة أثرت عليه بقية الشوط الأول.

وعادت كولومبيا للهجوم مرة أخرى في الشوط الثاني واقترب أرياس ودافينسون سانشيز من هز الشباك.

وامتصت الأرجنتين الضغط جيدا لكنها تلقت ضربة قوية في الدقيقة 66 عندما غادر ميسي الملعب مصابا في كاحله.

وتحسن أداء الأرجنتين مع استمرار المباراة وألغى لها الحكم هدفا بداعي التسلل لكن كولومبيا صمدت مع وصول المباراة للشوطين الإضافيين.

وواصلت حاملة اللقب الضغط في الوقت الإضافي وخضع فارغاس للاختبار بتسديدة من نيكولاس جونزاليس قبل أن ينجح مارتينيز أخيرا في التسجيل.

وأنهى فوز الأرجنتين أيضا سلسلة استمرت 28 مباراة بدون هزيمة لكولومبيا التي خسرت آخر مرة أمام الأرجنتين أيضا في فبراير شباط 2022.

(رويترز)