تصحيح قرار مثير للجدل يمنح المغرب الفوز على الأرجنتين في كرة القدم بأولمبياد باريس

باريس: حقق منتخب المغرب فوزا على الأرجنتين بنتيجة 2/ 1 في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس بعد قرار مثير للجدل.
وكان المنتخب المغربي تقدم بهدفين سجلهما لاعبه سفيان رحيمي في الدقيقتين الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، والسادسة في الشوط الثاني من ركلة جزاء.
وقلص منتخب الأرجنتين الفارق بهدف جوليانو سيميوني في الدقيقة 68.
واحتسب الحكم السويدي غلين نيبيرغ ربع ساعة وقت بدل ضائع، لكن المنتخب الأرجنتيني سجل هدفا ثانيا لكريستيان ميدينا في الدقيقة 16.
وعبرت الجماهير المغربية الحاضرة في ملعب جوفري جيشارد عن غضبها الشديد واقتحمت أرض الملعب، بينما أعلن الموقع الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 عن انتهاء المباراة بالتعادل 2/ 2.
لكن الحكم السويدي لم يكن أنهى المباراة بالفعل بعدما دخل لاعبو الأرجنتين إلى غرفة خلع الملابس لتفادي الاحتكاك مع الجماهير المغربية.
وظهرت رسالة على الشاشة الإلكترونية للملعب “المباراة تم إيقافها، نرجو منكم مغادرة الملعب”.
وبعد أكثر من ساعة ونصف، ألغى الحكم السويدي الهدف الثاني للأرجنتين بداعي التسلل بعد التشاور مع غرفة حكم الفيديو المساعد (فار).
وعاد لاعبو الفريقين مجددا لاستكمال ثلاث دقائق فقط من المباراة بدون حضور جماهيري، لتنتهي بفوز ثمين وتاريخي للمغرب هو الأول أمام منتخبات أمريكا الجنوبية في تاريخ مشاركاته بالأولمبياد.
وسيلعب المغرب ضد أوكرانيا، والأرجنتين ضد العراق يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية.
(د ب أ)
لقد تعرض فعلا منتخب الأرجنتين الأولمبي لهزيمة محققة أمام نظيره المغربي، فبعد توقف المبارة لمدة ساعتين بعد اقتحام جماهير المنتخبين للملعب، استأنف المبارة وألغى الحكم هذف التعادل بداعي التسلل بعد عودته للفجر. مبروك للأشياء المغاربة.
وشكرا للمنتخب .
بل.. ربما تدخلت الفيفا في فضيحة 15 دقيقة وقت زيادة.. والغوا الهدف الغير الشرعي بهذه الزيادة الفضيحة..
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قد ننتقد جمهور المغرب.. لكن الفضيحة كانة واااااضحة جدا.. واحتجوا.. بطريقة انا لا اجدها جميلة..
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لعل الحكم لم يستصيغ انهزام الارجنتين.. أمام اسود الاطس.. على فكرة.. هم أسود الأطلس.. أو ربما لأنه منتخب
اولمبي.. فهم اشبال الاطلس..
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كان واضحا ان الوقت الضائع لا يتعدى بضع دقائق.. فإذا به اصبح ربع ساعة.. فضيحة بجلاجل..
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وربما احتجت الجامعة المغربية باللجوء الى المحكمة.. لاعادة مشاهدة المبارة في الفيدو.. وتعداد
الوقت الضائع.. ولهذا اخرجت الفيفا هذا السيناريو .. لأنه لا يعقل بعد ساعة ونصف يلغي هدف.. بالفار…
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على أي.. ترليون مبروك لأشبال الاطلس بهذا الفوز… على مييين… على مييين.. الأرجنتين يا سادة.. يا كرام…
أظهر الحكم السويدي انحيازا واضحا لمنتخب الارجنتين بعدم احتساب الأخطاء التي قام بها لاعبوه بممارسة العنف على اللاعبين المغاربة و باحتساب ما يفوق ربع ساعة كوقت بدل ضائع حيث كان يسعى لتحقيق الارجنتين التعادل. هذا الحكم له سوابق في التلاعب بمحريات اللعبة. مؤكد أن حكم الفار الإيطالي هو من أصر على إلغاء الهدف بسبب التسلل. المغرب بهذا الانتصار يؤكد أن ملحمة قطر واقع حقيقي. برافو للأسود الصغار في الأولمبياد.
يبدو أن ضغط و إحتجاج المنتخب المغربي هما السبب في إصلاح مسار المباراة.⚽
لماذا يجب أن تنتصر الأرجنتين دائما؟⚽
الحكم السويدي ارتكب مجزرة تحكيمية بحق المنتخب المغربي ، ابتداء من ضربة جزاء في الشوط الأول و مرورا ب ثمان ببطاقات صفراء مجانية للمغرب و انتهاء بعد استعانته بالفار في الهدف الثاني للأرجنتين ، هاته الأسباب مجتمعة أججت غضب الجماهير و دخل بعض منها الملعب .
باختصار الحكام في جميع التظاهرات العالمية نوعان: حكم غير مسلم يجتهد لظلم الفريق المسلم وحكم مسلم يحابي الفريق غير المسلم لكي لا يُتهم بالتحيز للمسلمين و الإرهاب.
التحكيم في هذه المباراة..لم يفضح سيناريو الانحياز لمنتخب الأرجنتين فقط…ولكنه فضح أيضا ماجرى في نصف نهائي كأس العالم في قطر…في مباراة المغرب ضد فرنسا…عندما جاء الرئيس الفرنسي على عجل لتتبع المباراة… وتم تعيين حكم مكسيكي لم يكن هو المعين في الأصل…فقام بمهمته التدليسية على اتم وجه..عندما حرم المنتخب المغربي من ضربة جزاء واضحة في بداية المقابلة… وهكذا اجتمع هاجس الرئيس الفرنسي من انهزام منتخبه أمام المغرب…مع تخوف الفيفا من فوز المنتخب المغربي بكأس العالم…بعد اكتساحه لمنتخب الشيلي في مباراة إعدادية…وهو المنتخب الذي يلعب بنفس أسلوب منتخب الأرجنتين..