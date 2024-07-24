تصحيح قرار مثير للجدل يمنح المغرب الفوز على الأرجنتين في كرة القدم بأولمبياد باريس

باريس: حقق منتخب المغرب فوزا على الأرجنتين بنتيجة 2/ 1 في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس بعد قرار مثير للجدل.

وكان المنتخب المغربي تقدم بهدفين سجلهما لاعبه سفيان رحيمي في الدقيقتين الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، والسادسة في الشوط الثاني من ركلة جزاء.

وقلص منتخب الأرجنتين الفارق بهدف جوليانو سيميوني في الدقيقة 68.

واحتسب الحكم السويدي غلين نيبيرغ ربع ساعة وقت بدل ضائع، لكن المنتخب الأرجنتيني سجل هدفا ثانيا لكريستيان ميدينا في الدقيقة 16.

وعبرت الجماهير المغربية الحاضرة في ملعب جوفري جيشارد عن غضبها الشديد واقتحمت أرض الملعب، بينما أعلن الموقع الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 عن انتهاء المباراة بالتعادل 2/ 2.

لكن الحكم السويدي لم يكن أنهى المباراة بالفعل بعدما دخل لاعبو الأرجنتين إلى غرفة خلع الملابس لتفادي الاحتكاك مع الجماهير المغربية.

وظهرت رسالة على الشاشة الإلكترونية للملعب “المباراة تم إيقافها، نرجو منكم مغادرة الملعب”.

وبعد أكثر من ساعة ونصف، ألغى الحكم السويدي الهدف الثاني للأرجنتين بداعي التسلل بعد التشاور مع غرفة حكم الفيديو المساعد (فار).

وعاد لاعبو الفريقين مجددا لاستكمال ثلاث دقائق فقط من المباراة بدون حضور جماهيري، لتنتهي بفوز ثمين وتاريخي للمغرب هو الأول أمام منتخبات أمريكا الجنوبية في تاريخ مشاركاته بالأولمبياد.

وسيلعب المغرب ضد أوكرانيا، والأرجنتين ضد العراق يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية.

(د ب أ)