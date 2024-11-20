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الأرجنتين تستعيد توازنها بالفوز على بيرو بهدف

منذ ساعة واحدة

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إسطنبول: استعاد منتخب الأرجنتين توازنه سريعا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، بفوزه الثمين على ضيفه البيروفي بهدف، الأربعاء، على ملعب “لا بومبونيرا” ضمن الجولة الـ12.

ونجح “الألبيسيليستي” في تعويض سقوطه بفخ الخسارة في الجولة الماضية أمام باراغواي بهدفين لواحد، محققا بذلك ثاني انتصاراته في آخر خمس جولات، ليواصل تربعه على قمة الترتيب العام.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الشوط الثاني عبر لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، بعد أن حول تمريرة ليونيل ميسي العرضية مباشرة بيسراه على الطائر في الشباك بالدقيقة 55.

وبهذا الفوز رفعت الأرجنتين رصيدها إلى النقطة 25 في الصدارة، متفوقة بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيها أوروغواي.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب بيرو عند 7 نقاط بتلقيه خسارته السابعة في التصفيات، مكتفيا بفوز وحيد و4 تعادلات، ليحتل المركز العاشر والأخير في الترتيب العام للتصفيات.

(الأناضول)

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