الأرجنتين تسحق البرازيل 4-1 في تصفيات كأس العالم

برازيليا: تلقت البرازيل خسارة مذلة 4-1 أمام منافستها الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 اليوم الأربعاء، لتتزايد الضغوط على المدرب دوريفال جونيور بعدما تفوقت الأرجنتين على فريقه بشكل كامل وكان محظوظا بعدم تلقي المزيد من الأهداف.

بعد فوزها 2-1 على كولومبيا على أرضها يوم الخميس الماضي، عادت البرازيل إلى أرض الواقع أمام بطل كأس العالم، الذي بدأ المباراة بهدف من مسافة قريبة سجله خوليان ألفاريز بعد أربع دقائق من بداية المباراة.

ورغم غياب المصابين ليونيل ميسي ولاوتارو مارتينيز، كانت الأرجنتين متفوقة بشكل كبير على البرازيل ولم تنتظر طويلا لتوسيع الفارق.

وأضاف إنزو فرنانديز الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 12، لكن البرازيل قلصت الفارق عندما ارتكب مدافع الأرجنتين كريستيان روميرو خطأ في الدقيقة 26 ليستغل ماتيوس كونيا الفرصة.

واستعادت الأرجنتين تقدمها بفارق هدفين عن طريق أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 37، بعد تمريرة عرضية من فرنانديز.

وأهدرت الأرجنتين عدة فرص لتعزيز تقدمها قبل أن يختتم البديل جوليانو سيميوني التسجيل بتسديدة مذهلة من مسافة قريبة في الدقيقة 71.

وضمنت الأرجنتين بالفعل مكانها في كأس العالم 2026 بعد التعادل السلبي بين أوروغواي وبوليفيا أمس الثلاثاء، لتصبح أول فريق من أمريكا الجنوبية يتأهل للبطولة التي تستضيفها أمريكا الشمالية.

وتتصدر الأرجنتين ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 31 نقطة من 14 مباراة، بفارق 16 نقطة عن فنزويلا صاحبة المركز السابع، والتي تحتل حاليا المقعد المؤهل للملحق العالمي.

وتحتل البرازيل المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

(رويترز)