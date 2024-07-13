الأرجنتين تصنف حماس بأنها “منظمة إرهابية”

تل أبيب: صنفت الأرجنتين، حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” بأنها “منظمة إرهابية” وأمرت بتجميد الأصول المالية للحركة، وهي خطوة رمزية بشكل كبير، فيما يسعى رئيس الأرجنتين خافيير مايلي إلى الاتجاه بقوة نحو أمريكا وإسرائيل.

وفي إعلان القرار، استشهد مكتب رئيس الأرجنتين بالهجوم عبر الحدود، الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الذي قتل خلاله 1200 شخص، واحتجز 251 أسيرا، في الهجوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل الممتد منذ 76 عاما، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” السبت.

وأشار البيان أيضا إلى علاقات حماس الوثيقة مع إيران، التي تحملها الأرجنتين مسؤولية هجومين دمويين على مواقع يهودية في البلاد.

تأتي تلك الخطوة، قبل أيام فقط من الذكرى الـ30 لأحد الهجومين وهو تفجير مركز الجالية اليهودية عام 1994 في بوينس أيرس، الذي قتل خلاله 85 شخصا وأصيب مئات آخرين في أسوأ هجوم من نوعه في تاريخ الأرجنتين الحديث.

والهجوم الآخر كان على السفارة الإسرائيلية في بوينس أيرس، في عام 1992، الذي قتل فيه أكثر من 20 شخصا.

(د ب أ)