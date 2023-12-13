الأرجنتين تعلن عن خفض قيمة عملتها إلى النصف

بوينس آيرس: أعلنت الأرجنتين يوم الثلاثاء عن خفض قيمة عملتها إلى النصف، وخفض دعم الطاقة والنقل كجزء من التعديلات المفاجئة التي يقول الرئيس الجديد خافيير ميلي إنها ضرورية للتعامل مع “حالة طوارئ” اقتصادية.

وقال وزير الاقتصاد لويس كابوتو في رسالة متلفزة إنه سيتم تخفيض قيمة البيزو الأرجنتيني بنسبة 50% من 400 بيزو لكل دولار أمريكي، إلى 800 بيزو للدولار.

وأضاف: “سنكون أسوأ من ذي قبل لبضعة أشهر”.

وقال وزير الاقتصاد إن الحكومة الاتحادية لن تطرح بعد الآن مشاريع البناء العامة للمناقصات وستلغي العقود التي تم منحها بالفعل ولكنها لم تبدأ بعد.

وأضاف: “في الأرجنتين، ننفق أكثر مما نكسب. تمويل هذا العجز يؤدي إلى مشاكل. إذا قمت بتمويله من خلال المطبعة، فإن البيزو يفقد قيمته. لقد جئنا لمعالجة جذور المشكلة. علينا أن نعالج الإدمان على عجز الميزانية”.

تأتي هذه الأجراءات بعد يومين من أداء ميلي اليمين الدستورية رئيسا لثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، وتشديده على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة.

وتعاني الأرجنتين من تضخم سنوي بلغت نسبته 143% مع انخفاض حاد في قيمة عملتها أمام الدولار الأمريكي، وأصبح أربعة من كل 10 أرجنتينيين تحت خط الفقر، وفقا لشبكة (سي بي إس نيوز) الأمريكية.

وتعاني البلاد أيضا من عجز مالي هائل وعجز تجاري قدره 43 مليار دولار، بالإضافة إلى دين بقيمة 45 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، مع 6ر10 مليار دولار مستحقة للدائنين متعددي الأطراف والقطاع الخاص بحلول نيسان/أبريل.

(د ب أ)