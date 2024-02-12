الأرجنتين تهزم البرازيل وتتأهل لأولمبياد باريس 2024

كراكاس: تأهل منتخب الأرجنتين لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام صيف العام الجاري في باريس بعد فوزه على البرازيل بنتيجة 1/صفر منتصف ليل الأحد.

سجل اللاعب لوسيانو جوندو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78.

ورفع منتخب الأرجنتين رصيده بهذا الفوز إلى خمس نقاط في صدارة المرحلة النهائية بينما تجمد رصيد منتخب البرازيل عند ثلاث نقاط فقط في المركز الثالث ويفقد آماله في التأهل.

وكان المنتخب الأرجنتيني تعادل مع فنزويلا 2/2 وباراجواي بنتيجة 3/3 في الجولتين الماضيتين، بينما تبقى بطاقة التأهل الثانية حائرة بين منتخبي باراجواي ثاني الترتيب بأربع نقاط وفنزويلا صاحب المركز الرابع بنقطة واحدة.

وأقيمت النسخة الـ14 من تصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية المؤهلة للدورة الأولمبية في فنزويلا خلال الفترة من 20 كانون الثاني/ يناير الماضي حتى 11 شباط/ فبراير الجاري، بمشاركة المنتخبات الأولمبية (تحت 23 سنة) للدول العشرة الأعضاء في كونميبول.

وكانت المنتخبات العشرة المشاركة في التصفيات تم توزيعها على مجموعتين، بواقع 5 منتخبات في كل مجموعة، حيث صعد المتصدر والوصيف للمرحلة النهائية التي تجرى بنظام الدوري من دور واحد.

وفي المرحلة النهائية يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني فقط، الحاصلين على أكبر رصيد من النقاط للأولمبياد.

وبذلك تأهل لمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس رسميا 11 منتخبا وهم فرنسا (المضيف)، والولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكيان، ممثلا اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، وإسبانيا وإسرائيل وأوكرانيا، ممثلو الاتحاد الأوروبي (يويفا)إضافة إلى الأرجنتين.

كما صعدت أيضا منتخبات المغرب ومصر ومالي عن الاتحاد الأفريقي (كاف)، ومنتخب نيوزيلندا عن اتحاد أوقيانوسيا.

ومن المقرر أن يتحدد المتأهلون من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال بطولة أمم آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة في قطر خلال الفترة من 23 نيسان/ أبريل، حتى 3 أيار/ مايو المقبل.

ويتأهل من القارة الآسيوية المنتخبات الثلاثة الأوائل للأولمبياد مباشرة، فيما يلعب صاحب المركز الرابع مباراة الملحق العالمي مع منتخب غينيا، صاحب المركز الرابع في تصفيات أفريقيا لتحديد المنتخب الـ16 المشارك في المنافسات.

(د ب أ)