الأرجنتين تهزم تشيلي بثلاثية في تصفيات كأس العالم لكرة القدم

بوينس أيرس: فازت الأرجنتين 3-صفر على أرضها أمام تشيلي الليلة الماضية بفضل أهداف أليكسيس ماك أليستر وخوليان ألفاريز وباولو ديبالا في الشوط الثاني لتشدد قبضتها على صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

ولم يتأثر أبطال كأس كوبا أمريكا بغياب ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا الذي تلقى تكريما في ملعب مونومنتال بعد اعتزاله اللعب الدولي.

افتتحت الأرجنتين التسجيل بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني حين وضع ماك أليستر لاعب وسط ليفربول الكرة في الشباك من اللمسة الأولى بعد تمريرة عرضية من ألفاريز الذي سجل أيضا هدفا من مسافة بعيدة في الدقيقة 84.

وهز البديل ديبالا الشباك في الوقت بدل الضائع ليضمن الفوز لمنتخب الأرجنتين الذي رفع رصيده إلى 18 نقطة متقدما بفارق خمس نقاط عن أوروجواي صاحبة المركز الثاني التي تستضيف باراجواي اليوم الجمعة.

وتلعب الأرجنتين خارج أرضها مع كولومبيا في إعادة لنهائي كوبا أمريكا يوم الثلاثاء المقبل بينما تستضيف تشيلي منتخب بوليفيا الذي تغلب على فنزويلا.

(رويترز)