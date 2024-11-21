الأردنية ركين سعد أفضل ممثلة من “جيل المستقبل” في مهرجان القاهرة السينمائي

“القدس العربي”: حصلت الفنانة الأردنية ركين سعد على جائزة أفضل ممثلة لـ”جيل المستقبل” في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ45، عن فيلمها “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو”، الذي شارك في “مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي”- 2024، كما تُعرض لها حلقتان من مسلسل “موعد مع الماضي”، من إنتاج “نتفليكس” ضمن فعاليات الدورة الحالية لـ”مهرجان القاهرة السينمائي”.

وشهد إعلان جوائز “جيل المستقبل”، التي تم استحداثها في الدورة الحالية من المهرجان، ضمن فعاليات “أيام القاهرة لصناعة السينما”، فوز المخرج هاني خليفة، مخرج فيلم “رحلة 404” من بطولة منى زكي، والفيلم مثّل مصر في الأوسكار لعام 2024.

كما فازت بالجائزة المخرجة نهى عادل، مخرجة فيلم “دخل الربيع يضحك”، وهو أول عمل في مسيرتها الإخراجية، ويُعرض ضمن المسابقة الرسمية في “مهرجان القاهرة السينمائي”.

حصل على جائزة “جيل المستقبل” الناقد السعودي أحمد العياد، وهو من أنشط النقّاد العرب بمقالاته التي ينشرها في الجرائد والمجلات.