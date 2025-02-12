الأردنيون في اليوم التالي: ترامب “أعلن علينا الحرب”… و”لا نريد المساعدات”- (فيديو)

عمان- “القدس العربي”:
ردة فعل أعضاء مجلس النواب الأردني والكثير من نخب الشارع في اليوم التالي بعد اللقاء العاصف بين الملك عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيد إنتاج حالة التأمل السياسي والوطني، خصوصا بعد بروز آراء ووجهات نظر تبنتها شخصيات في المعارضة الإسلامية تؤمن بأن الرئيس الأمريكي أعلن الحرب على الأردن.
خطابات حادة ضد أمريكا والعلاقات معها برزت تحت قبة البرلمان الأردني في جلسة ساخنة الأربعاء تخللها طلب مباشر من رئيس المجلس أحمد الصفدي للنواب بقيادة استقبال شعبي حافل للملك بعد عودته من واشنطن خلال الساعات القليلة المقبلة ضمن مبادرات أطلقها أيضا ناشطون إعلاميون ونواب وقادة في الحراكات الشعبية.
وصف النائب صالح العرموطي تصريحات الرئيس ترامب عند لقاء الملك بأنها إعلان حرب مباشرة على الأردن، داعيا الحكومة للتصرف فورا ومقاضاة الرئيس الأمريكي لدى المحكمة الجنائية الدولية.
النائب الإسلامي ناصر النواصرة بدوره اعتبر أن الوقت قد حان للتخلص من المساعدات والمنح الأمريكية، وزميله النائب محمد الظهراوي صنف من لجأ إلى تحريف كلمات الملك في دائرة الخيانة، واعتبر رفض الأردن للتهجير يسانده الأحرار والشرفاء.
قبل ذلك خاطب النائب ينال فريحات الرئيس ترامب قائلا إن جده الأول عمره أكبر من عمر الولايات المتحدة بـ200 عام.
في الأثناء أرسلت الخارجية الإسرائيلية رسالة احتجاج رسمية على رسم العلم الإسرائيلي عند مدخل مقر نقابة المحامين الجديد لكي تدوسه الأقدام، علما بأن المقر الجديد افتتحه الملك الأسبوع الماضي قبل أيام فقط من زيارته إلى واشنطن.
منصات الأردنيين الاجتماعية انشغلت بقراءة وتحليل اللقاء الملكي مع الرئيس ترامب وبرزت تعليقات بالجملة تهاجم ما سمي بالترجمة السيئة للعبارة الملكية التي ردت على سؤال لأحد الصحافيين الأمريكيين بخصوص خطة تهجير أبناء قطاع غزة، حيث تبين أن ما قاله الملك عبد الله الثاني في الواقع مختلف عن الترجمة التي اعتمدتها قناة الجزيرة مما أثار لغطا موسعا لدى الأوساط الإعلامية.
وتحدث الناشط النقابي أحمد زياد أبو غنيمة مجددا عن ضرورة التخلص مما وصفه برموز الإعلام الرديء المحلي، عارضا للحاجة الماسة لإعلام رسمي على درجة عالية من الاحتراف للتعاطي مع الأحداث الكبيرة.
وصدرت بيانات بالجملة من قوى الشارع الأردني تعيد التأكيد على دعم وإسناد الموقف الملكي الرافض للتهجير.
ولجأ وزير الخارجية أيمن الصفدي إلى تقديم جملة من الشروحات والتوضيحات للرأي العام المحلي والعربي عبر محطتي “سي إن إن” و”الجزيرة”، فيما أعلنت حركة “حماس” تثمينها للموقف الأردني المبدئي ضد التهجير.
المطالبة بمقاضاة الرئيس الأمريكي في المحكمة الجنائية الدولية ليست سوى محض خيال سياسي، وليست أكثر من تصرفات استعراضية فارغة من أي مضمون حقيقي. هذه التصريحات تعكس حالة من التمرد اللفظي غير المدروس، حيث يتم تداول “عنتريات” فارغة لا أساس لها من القوة التنفيذية أو القانونية.
من الواضح أن هذا النوع من التصريحات يتجاهل الواقع السياسي والدولي تمامًا، فحتى لو كان هناك مبرر قانوني، فإن الولايات المتحدة تمثل قوة عالمية لا يمكن لأي محكمة دولية أن تلاحق رئيسها. عوضًا عن هذا الهذيان السياسي، كان من الأجدر توجيه الجهود نحو استخدام الوسائل الدبلوماسية والضغط الدولي الفعلي لتحقيق مصلحة الشعوب المتضررة، بدلاً من الاكتفاء بشعارات لا تغني ولا تسمن من جوع.
لا النظام الاردني . ولا المصري و لا كل الانظمة العربية يمكنها أن تقايض على فلسطين فهي لا تملك منها شيئا ففلسطين ملك تاريخي للشعب العربي الفلسطيني و الأمة العربية وأجيالها المقابلة و لا أحد يملك الحق في التصرف في أية ذرة من ترابها فهي ملك خالص للأمة العربية و سيعرف الشعب العربي كيف يستردها عاجلا ام ٱجلا
لا يوجد إلا حل واحد وهو تصفية هذا الكيان المجرم وسحقه سحقا نهائيا
الشعارات وحدها لا تكفي، مع الاحترام والتقدير لكل اردني، لايمكن ان تتطلع لسياسة مستقلة و ارادة وطنية وانت تعتمد في الواقع على امريكا في اقتصادك وامنك ؟ بالوقائع المرة الاردن على قيد الحياة بفضل الله طبعا، و بتبعية كبيرة جداً للمساعدات الامريكية، وهذا غير منطقي بتاتا، اين هي التنمية الاقتصادية والبشرية اين القدرة على الاعتماد على النفس؟
بالمحصلة كلام ترامب له مغزى واضح الرجل يقول لنا بالعامية: ” نحن نعطيكم الاموال والمساعدات العسكرية لكل من مصر و الاردن ولابد ان تعطوا بعض ارضكم (التي هي بالمحصلة لنا فيها نصيب لما قدمنا ونقدم لكم) عليكم ان تعطوها للاجئين الفلسطينين”
كيف تستطيع ان تواجه بالافعال وانت تعجز من مدة ان تتخلص من التبعية الاقتصادية والأمنية لامريكا؟ الجواب لا تستطيع، يمكنك رفع الشعارات ورفع صوتك و في الميدان لاتملك أي شيء قوت يومك وأمنك بيدهم!!
مجددا هذا ينطبق على الجميع وليس الأردن واحترامي لشعب الاردن، ولكن علينا ان نعلم اين الخلل وان الشعارات لا تكفي،
شكراً
شكرا جزيلا على تدخلك ..
مجددا هذا ينطبق على الجميع وليس الأردن واحترامي لشعب الاردن …
ينطبق على تونس الجزائر المغرب المملكه السعوديه الكويت سلطنة عمان مصر اليمن ليبيا موريطانيا سوريا لبنان فلسطين ….
اقول : اكلت يوم اكل الثور الابيض
أنا لا أؤمن إطلاقا بما يطلق عليه المساعدات بهتانا في العلاقات الخارجية للدول، أعتبر المساعدات غطاءا للابتزاز و اضعاف استقلالية القرار و وصولا إلى المس بالسيادة و ما نعيشه مع الرئيس ترامب في تهجير الغزاويين دليلا مقنعا على ذلك.لابد من تحويل هذه الإشكالية الى فرصة للاعتماد على الذات.
كفاكم بكائا فالمشكة ليست في ترامب صديق الصهاينة، شيئ عادي ان يقف إلى جانبهم وإنما المشكلة في انظمتنا العربية العميلة للغرب الفاشلة لشعوبها وعدم ديمقراطيتها يجعلها ضعيفة مذلولة وقابلة للإستفزاز من قبل الصهاينة و ضباع العالم
فلنعلنها حربا علي ترامب من البحار الي المحيطات
وقف المساعدات المالية الامريكية للاردن ومصر عملية محسومة لكن الطلب الذي يجهزه ترامب هو الدفع مقابل الحماية من اسرائيل واذا لم يدفعوا فسيدفع النتن باهو للتحرش بهم من اجل تسهيل وعيد ترامب
ألشعب ألأردنى أعلنها صريحه مريحه. لا نريد مساعدات أميركا إذا كانت بموقف ضد إرادة ألشعب ألأردنى ألشقيق ألأول للشعب ألفلسطينى ألعظيم. إذهبوا للآردن وإدخلوا كل بيت فيه فيه. ستجدوا إما ألأب من أصول فلسطينية أو ألأم من أصول فلسطينية! هذا هو ألأردن. ألأردن هو فلسطين وفلسطين هى ألأردن. إفهموها بأه >بقه<
لقد وصلت البلطجه الأمريكية الي اعلي مستوي لها.
لقد اتضح لنا جليا ان أمريكا هي العدو الأول لنا ،
وقبل محاربة إسرائيل يجب محاربة أمريكا لأنها هي من تحارب الفلسطينيين وليس إسرائيل فقط،
ولهزيمة إسرائيل يجب هزيمة أمريكا .
أمريكا البروتستانتية هي من تحرض علي إبادة غزة والمسلمين. اذا لم تستطع إسرائيل وعجزت عن الدفاع لأي سبب تأكدوا ان أمريكا ستحارب نيابتاً عنهم وترسل جيوشها انها حرب دينية بالنسبة لامريكا. أمريكا لايهمها حتي اليهود كثيرا إنهم مجرد كباش محرقة فقط. وامريكا تؤمن بأن اليهود سوف ينقلبوا الي المسيحية في آخر حروبهم عندما ينتصروا علي العرب.
وامريكا كانت مصرة علي قيام إسرائيل في فلسطين تحديدا وليس في اي مكان آخر برغم ان اليهود لم يكن لهم اعتراض علي ان تكون دولتهم في مكان آخر غير فلسطين ولكن أمريكا هي التي اجبرتهم علي فلسطين تحديدا وذلك يدل بوضوح ان أمريكا هي من تخطط وتحكم وتدعم هذا المشروع الصهيوني أكثر من الصهاينة أنفسهم
ولمزيد من المعلومات يرجى قراءة كتب عبد الوهاب المسيري الذي يعد من أبرز المتخصصين في الحركة الصهيونية والمتعمق في الشأن الإسرائيلي