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الأردنيون يتفاعلون مع صورة للملكة رانيا وهي تحتضن ابنتيها.. ما المناسبة؟- (صور)

منذ 57 دقيقة

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“القدس العربي”: تفاعل الأردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع صورة للملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وهي تحتضن ابنتيها الأميرة إيمان والأميرة سلمى، لتهنئتهما بعيد ميلادهما الذي يأتي في ذات الشهر.

الصورة المتداولة نشرتها الملكة المحبوبة والمؤثرة رانيا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بتعليق قالت فيه: “يا قلب ماما، كل عام وانتو بخير وكل يوم وانتو على قلبي أغلى وأغلى”.

واحتفلت الملكة الثلاثاء، 26 سبتمبر، بعيد ميلاد الأميرة سلمى، فيما تحتفل يوم الأربعاء 27 سبتمبر بعيد ميلاد الأميرة إيمان.

ومن جانبه، نشر ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني صورة لشقيقته الأميرة سلمى بمناسبة عيد ميلادها، معلقا عليها ” الأخت الحنونة نعمة من الله… كل عام وأنتِ بخير سلمى”.

ويذكر أنه وفي الـ10 من حزيران العام 1993، تزوجت الملكة رانيا من الأمير- في ذلك الوقت- عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي تسلم سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، في السابع من شهر شباط/ فبراير عام 1999. وانجبت منه الأمير الحسين، ولي العهد، والأميرة إيمان والأميرة سلمى والأمير هاشم.

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