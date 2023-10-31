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الأردنيون يواصلون التظاهر في عمّان رافعين شعار “أغلقوا سفارة العدو”- (صور وفيديو)

منذ ساعة واحدة

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عمان: شارك مئات الأردنيين، الثلاثاء، بوقفة وسط عمان؛ للمطالبة بإغلاق سفارة إسرائيل بالمملكة.

وأقيمت الوقفة تحت شعار “أغلقوا سفارة العدو”، أمام المسجد الكالوتي بمنطقة الرابية، على بعد مئات الأمتار من مقر سفارة تل أبيب.

وهتف المشاركون “يلا نحكي ع المكشوف.. سفارة ما بدنا نشوف”.

كما هتفوا للمقاومة وأثنوا على “أدائها المشرف في مواجهة العدوان الإسرائيلي”.

ودان الأردن، الثلاثاء، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي، الذي استهدف مخيم جباليا شمال قطاع غزة أوقع مئات الشهداء والجرحى.

وحملت وزارة الخارجية الأردنية إسرائيل “القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية عن هذا التطور الخطير”.

كما دانت الوزارة “التصعيد المستمر في الضفة الغربية المحتلة وتصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين”.

وطالب الأردن “المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل عن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على قطاع غزة”.

(وكالات)

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