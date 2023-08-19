الأردني موسى التعمري يتألق بثنائية ويقود مونبلييه الفرنسي للفوز بـ 4-1 على مضيفه أولمبيك ليون

باريس: سجل الوافد الجديد الأردني موسى التعمري ثنائية في فوز مونبلييه 4-1 على مضيفه أولمبيك ليون.

وانتقل التعمري إلى ساحل جنوب فرنسا قادما من لوفين البلجيكي في بداية الموسم وهز الشباك في كل شوط مكللا هيمنة مونبلييه.

تقدم مونبلييه عبر أرنود نور الدين في الدقيقة 20 ثم سجل التعمري ثنائيته.

وقلص ليون الفارق عبر قائده ألكسندر لاكازيت ليعطي الأمل لفريق المدرب لوران بلان، قبل أن يحصل لاكازيت على بطاقة حمراء بسبب تدخل عنيف ضد تي سافانير.

وأكمل الوافد الجديد أكور آدامز رباعية مونبلييه مسجلا هدفه الثالث في مباراتين هذا الموسم.

ورفع مونبلييه رصيده إلى أربع نقاط فيما خسر ليون للمباراة الثانية على التوالي.

(رويترز)