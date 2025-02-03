الأردني موسى التعمري ينضم لصفوف رين الفرنسي

تعاقد نادي ستاد رين الفرنسي، الاثنين، مع المهاجم الدولي الأردني موسى التعمري لمدة 3 سنوات ونصف حتى صيف 2028، قادما من صفوف مونبلييه.

وقال النادي الفرنسي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: “موسى التعمري بالأحمر والأسود حتى 2028. وقع المهاجم الأردني الدولي من مونبلييه عقدا لمدة ثلاثة مواسم ونصف مع ستاد رين”.

وانتقل التعمري لاعب أبويل نيقوسيا القبرصي وأود هيفرلي لوفين البلجيكي السابق، إلى صفوف مونبلييه في صيف 2023 في صفقة انتقال حر، حيث خاض معه 43 مباراة وسجل 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ولم يخض الدولي الأردني (27 عاما) الذي تعرض لإصابة في كاحله في بداية هذا الموسم، سوى 15 مباراة مع مونبلييه وسجل أخيرا هدفي الفوز على موناكو 2-1 في المرحلة الـ18 في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وعلى المستوى الدولي، شارك في 70 مباراة دولية مع منتخب “النشامى” وسجل 21 هدفا وقاده إلى نهائي كأس آسيا في قطر العام الماضي، في سابقة في تاريخه، وخسر اللقب أمام أصحاب الأرض.

ويعد التعمري سادس صفقة يجريها رين في سوق الانتقالات الشتوية بعد الإيفواري سيكو فوفانا وبريس سامبا وليليان براسييه والياباني كيوغو فوروهاشي وأنتوني روو.

ويحتل ستاد رين المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة، بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط، ويسعى لتعديل مساره في المسابقة من خلال التعاقدات الجديدة في الميركاتو الشتوي.

