الأردني وألغاز فواتير المياه والكهرباء والاتصالات

لولا استعمال مفردة «بلطجة» لكان البيان الذي قرأته منتصف الأسبوع عن مجموعة عمان لحوارات المستقبل هو الأكثر أهمية في كل السجالات التي تندلع وتفجر أزمات صامتة بين المواطن والدولة في الأردن بسبب شركات الخدمات.

ذلك البيان يقول بصريح العبارة بأن على الدولة أن تتحرك لحماية المواطن الأردني من تغول تلك الشركات، وهي بالمناسبة شركات خاصة، وفيها رؤوس أموال ومستثمرون كبار من الصنف غير المرئي، والذي لا يتحدث مع الجمهور ولا يعرفه الناس ويغرق في الكواليس وخلف الستائر دون أن يظهر تنازلا ولو بسيطا عبر تقديم شروحات للشعب حول الطريقة التي تحسب فيها الفواتير، طبعا حتى التغول إن جاز التعبير يحتاج إلى قرائن وأدلة.

البيان المشار إليه لامس سلسلة أسئلة لا تنتهي في ذهن كل مواطن أردني تنقصه الثقافة المباشرة التي تبلغه بكيفية التصرف إزاء زيادة استهلاكه من خدمات الاتصالات والمياه والكهرباء أو حتى تفهمه السبب الذي يدفع فاتورته أحيانا للنمو والتضخم، مثل الخيار «المهرمن» وبشكل واضح.

بالتأكيد أحفادنا كأردنيين سيدفعون كلفة المديونية.

وبالتأكيد بالمقابل نفس الأحفاد لا يعلمون بعد بأن حصة لا يستهان بها من تلك المديونية سببها حرص الدولة على صمود وبقاء وأحيانا سداد ديون أو تحصيل أرباح الشركات الاستراتيجية.

لا نميل لتوزيع الاتهامات جزافا لكن ألغاز وأسرار فواتير المياه والكهرباء والاتصالات عند الأردنيين مسلسل تركي أو هندي لا يتوقف ونزعم مع كثرة التأويلات والتكهنات بأن رؤوس الأموال التي تدير هذه الخدمات عليها اليوم واجب وطني هو بكل بساطة التحدث مع المواطن.

أصحاب تلك الشركات ومن يشرفون عليها مطالبون ولو قليلا اليوم تجنبا للشبهات بإظهار قدر من التواضع، لا بل واجبهم الإداري والأخلاقي يقتضي إقناع ومجاملة الزبون الأساسي لمنتجاتهم وهو المواطن.

وإذا كان عبء الضريبة يرهق المزودين للخدمات الأساسية، فعليهم إخبار الناس حتى يديروا قرص السؤال لممثليهم في البرلمان بهدف الضغط على الحكومة.

حصول هدر أو سرقة للخدمات ليست مسؤولية المواطن المستهلك ومن غير المنصف ولا القانوني ولا الأخلاقي أن يدفع المواطن كلفة من سرق الكهرباء أو المياه أو فاتورة من أهدرها من غيره

بصراحة مجددا لست مع توجيه اتهامات، لكن غرور مزودي المواطنين بالخدمات الأساسية يحتاج لمراجعة وحجم الاحتقان وسط الأردنيين وصل إلى منسوب ينتج التساؤلات الغامضة وأنيميا الشفافية تضرب بقوة حيث أن تلك الشركات لا تشرح للمواطنين ما ينبغي أن تشرحه. ولا تبلغهم بحقائق ووقائع ما يجري وطبعا أقسام الإعلام أو التواصل مع الجمهور عند هؤلاء سقيمة وبائسة وفقيرة بالمادة والموضوع.

يحتاج رغيف الخبز اليوم تحت وطأة الوضع المعيشي المعقد وثبات المداخيل إلى ملاحقته بسيارة مسرعة، أما الارتفاع المفاجئ بفواتير الخدمات وكيفية حسابها وخصوماتها فأقرب إلى سر نووي، ودفعها من قبل المسحوقين والفقراء والبسطاء يحتاج إلى طائرة نفاثة.

كنت قد اقترحت في مقال سابق على شركات الخدمات العامة أن تشرح ما يحصل معها للمواطنين والرأي العام وأن تبذل جهدا في تبديد بعض ما تعتبره أوهاما أو مزاعم.

لكن الإدارات تضع طينا في أذن وعجينا في أخرى، ويبدو أن حجم الدلال الرسمي والتشريعي الذي تحظى به بعض الشركات أصابها بمس من الغرور على المواطن فيما لا تنتبه الحكومات المتعاقبة بأن معادلة أسعار الخدمات التي ترتفع بين الحين والآخر لا تقل أهمية عن رغيف الخبز بالنسبة للعامة.

الحكومات ايضا مقصرة في شرح الجزء المتعلق بمسؤولياتها الدستورية والبيروقراطية هنا وعليها أن تدفع مزودي الخدمات لتقديم وجبات مقنعة من الشرح ترد على السلبيات والاتهامات أو تثقف المستهلكين من العامة بكيفية إما حساب فواتيرهم وكلفها أو برسائل توعية بتخفيف تلك الفواتير ولو من باب رعاية الزبون لأن الدولة بسياسات الماضي ومن عقود شرعنت امتيازات احتكارية.

كمستهلك للكهرباء مثلا أمامي خيار واحد فقط لا غير ولا يوجد تنوع او تعدد في السوق كما يحصل مع سلع أخرى. وما طرحته مجموعة عمان لحوارات المستقبل من ملاحظات منهجية يستحق التوقف والتأمل، فمزودو الخدمات ينبغي أن لا يحق لهم إطلاقا قطع الخدمة عني كمواطن إلا بقرار قضائي وزيادة فاتورتي بشكل مفاجئ ينبغي أن يفسر ويشرح لي حتى أتصرف في منزلي أو منشأتي منعا للهدر.

دون ذلك سأبقى أغني «المي مقطوعة يا أفندي».

وأصفق لتلك الملاحظة التي تقول بأن حصول هدر أو سرقة للخدمات ليست مسؤولية المواطن المستهلك ومن غير المنصف ولا القانوني ولا الأخلاقي أن يدفع المواطن كلفة من سرق الكهرباء أو المياه أو فاتورة من أهدرها من غيره أو من الموظفين وعند بروز خلاف مع مزود الخدمة على الاستحقاق المالي لا بد من آلية مقنعة واحترام التسوية عندما تحصل.

خلافا لذلك نصفق ايضا للقول بأن عدم صيانة معدات مزودي الخدمات وتكلسها أو تعطلها وأخطاء طواقمها وغيابهم عن الدوام والعمل مسؤولية تلك الشركات وينبغي أن لا يدفع كلفتها المواطن.

إعلامي أردني من أسرة «القدس العربي»