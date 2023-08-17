منوعات | أبيض و أسود

الأردن.. أربعينية عادت للدراسة بعد 20 عامًا تحصل على أعلى معدل في “التوجيهي”- (فيديو)

منذ 47 دقيقة

صورة متداولة عبر مواقع التواصل لنجاح بني خالد وعائلتها

حجم الخط
0

“القدس العربي”: حققت سيدة أردنية أربعينية حلمها في شهادة الثانوية العامة “التوجيهي”، بعد أن حصلت على المرتبة الأولى على مستوى الأردن بمعدل 99.85 بالمئة في الفرع الأدبي.

وتمكنت نجاح بني خالد من تحقيق هذا الإنجاز بتفوقها وإصرارها، إذ أثبتت أن العمر لا يعدو عائقًا أمام تحقيق الأحلام، لافتة إلى أن فكرة إعادة التوجيهي بعد انقطاع عشرين عاما جاءت بتشجيع من زوجها وأبنائها بعد قيامها بمتابعة دراستهم.

وفي لقاء مصور مع إحدى المواقع المحلية، أوضحت بني خالد أنها لم تتوقع أن تحصل على المركز الأول في الفرع الأدبي 99.85% وأعلى علامة في امتحان التوجيهي على مستوى المملكة.

وأشارت إلى أنها كانت تتابع دوراتٍ لتعلم القرآن، معبرة عن رغبتها في دراسة الشريعة، كما وجهت رسالة لطلبة التوجيهي قائلة: “إن هذه المرحلة تجربة جميلة لها صعوبات وعقبات لكن إذا كنت قريب من الله فلن تخيب”.

 

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

عرض فيلم “باربي” للمرة الأولى بعد إجازته في الأردن
منذ دقيقتين
متفجرات “تي إن تي” بعد “كريستال وأسلحة” ضد الأردن.. “صداع درعا” والمسيرات: من المرسل وما هي الرسالة؟
منذ 19 ساعة
الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة قادمة من سوريا
منذ 21 ساعة
“الأردن ليس دولة بوليسية”.. كيف يمكن “تنفيذ” التوجيه الملكي الجديد؟.. وزير سابق: “تم نسف الرصيد السياسي”- (فيديو)
منذ 21 ساعة

إشترك في قائمتنا البريدية