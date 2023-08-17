الأردن.. أربعينية عادت للدراسة بعد 20 عامًا تحصل على أعلى معدل في “التوجيهي”- (فيديو)

“القدس العربي”: حققت سيدة أردنية أربعينية حلمها في شهادة الثانوية العامة “التوجيهي”، بعد أن حصلت على المرتبة الأولى على مستوى الأردن بمعدل 99.85 بالمئة في الفرع الأدبي.

وتمكنت نجاح بني خالد من تحقيق هذا الإنجاز بتفوقها وإصرارها، إذ أثبتت أن العمر لا يعدو عائقًا أمام تحقيق الأحلام، لافتة إلى أن فكرة إعادة التوجيهي بعد انقطاع عشرين عاما جاءت بتشجيع من زوجها وأبنائها بعد قيامها بمتابعة دراستهم.

وفي لقاء مصور مع إحدى المواقع المحلية، أوضحت بني خالد أنها لم تتوقع أن تحصل على المركز الأول في الفرع الأدبي 99.85% وأعلى علامة في امتحان التوجيهي على مستوى المملكة.

وأشارت إلى أنها كانت تتابع دوراتٍ لتعلم القرآن، معبرة عن رغبتها في دراسة الشريعة، كما وجهت رسالة لطلبة التوجيهي قائلة: “إن هذه المرحلة تجربة جميلة لها صعوبات وعقبات لكن إذا كنت قريب من الله فلن تخيب”.