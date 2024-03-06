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الأردن: إرادة ملكية بالمصادقة على قانون الموازنة العامة لسنة 2024

6 - مارس - 2024

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عمان: صدرت الإرادة الملكية السامية في الأردن بالمصادقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.

ووفق قناة المملكة، نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.

وكان مجلس الأعيان أقر الشهر الماضي مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 كما ورد من مجلس النواب.

ووافق المجلس في الجلسة على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون الموازنة البالغ عددها 29 توصية.

وأكّد التقرير أهمية التزام الوزارات والوحدات الحكومية بعدم تجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة، وإعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة لتصبح دائرة الخزينة وإدارة المال العام لتحقيق أعلى درجات الانضباط المالي ووقف هدر المال العام، ووضع برنامج زمني مدته ثلاث سنوات على أبعد تقدير لإنشاء وحدات في كل مؤسسات الدولة قادرة على وضع موازنات دقيقة لكل وحدة وتراقب إدارة المال العام.

(د ب أ)

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