الأردن: إسرائيل الكبرى وهم وتل أبيب معزولة جراء سياستها المتطرفة

عمان: قال رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، الثلاثاء، إن فكرة “إسرائيل الكبرى” عبارة عن “وهم”، مشيرا إلى أن تل أبيب “معزولة” بسبب سياساتها “المتطرفة”.

جاء ذلك خلال لقائه نظيره اللبناني نواف سلام، بالعاصمة الأردنية عمان، وفق وكالة أنباء “بترا” الرسمية.

والثلاثاء، وصل سلام إلى مطار الملكة علياء في عمان، ضمن زيارة غير معلنة المدة يجريها إلى المملكة.

وقال حسان: “نسمع عن رؤى وطروحات مغزاها استدامة الحرب بلا نهاية، مثل الأوهام عن إسرائيل الكبرى لدى الساسة المتطرفين في إسرائيل”.

وأوضح أن إسرائيل “معزولة ومحاصرة بسبب سياساتها المتطرفة”.

وأكد أن “الواقع كله يشير إلى سياسات (إسرائيلية) تعمق الكراهية والحقد، نتيجة الاستمرار بالمجازر، ولن تغفر لها شعوب العالم والمنطقة”.

وتابع رئيس الوزراء الأردني: “نحن أمام مشروعين، الأول نسعى إليه وهو مبني على أساس بسط سيادة الدول وتثبيت الاستقرار وتمكين الشعوب من العمل باتجاه الازدهار والمنعة”.

أما المشروع الثاني، وفق حسان، فهو “يبحث عن استدامة وتوسعة وتعميق الصراعات، واستدامة الحروب التي تعمق الكراهية (مشروع إسرائيل)”.

والاثنين، قال متحدث الحكومة الأردنية محمد المومني، في مؤتمر صحافي بعمان، إن “اليمين الاسرائيلي المتطرف يمعن في تهديد المنطقة، ويقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين”.

وفي 12 أغسطس/ آب الجاري، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة “i24” العبرية، إنه “مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى”، ردا على سؤال عن شعوره بأنه في “مهمة نيابة عن الشعب اليهودي”.

وتشمل هذه الرؤية، وفق المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية، من الفرات إلى النيل، ما أثار موجة استنكار واسعة النطاق.

(الأناضول)