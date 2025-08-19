الأردن: إسرائيل الكبرى وهم وتل أبيب معزولة جراء سياستها المتطرفة

عمان: قال رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، الثلاثاء، إن فكرة “إسرائيل الكبرى” عبارة عن “وهم”، مشيرا إلى أن تل أبيب “معزولة” بسبب سياساتها “المتطرفة”.
جاء ذلك خلال لقائه نظيره اللبناني نواف سلام، بالعاصمة الأردنية عمان، وفق وكالة أنباء “بترا” الرسمية.
والثلاثاء، وصل سلام إلى مطار الملكة علياء في عمان، ضمن زيارة غير معلنة المدة يجريها إلى المملكة.
وقال حسان: “نسمع عن رؤى وطروحات مغزاها استدامة الحرب بلا نهاية، مثل الأوهام عن إسرائيل الكبرى لدى الساسة المتطرفين في إسرائيل”.
وأوضح أن إسرائيل “معزولة ومحاصرة بسبب سياساتها المتطرفة”.
وأكد أن “الواقع كله يشير إلى سياسات (إسرائيلية) تعمق الكراهية والحقد، نتيجة الاستمرار بالمجازر، ولن تغفر لها شعوب العالم والمنطقة”.
وتابع رئيس الوزراء الأردني: “نحن أمام مشروعين، الأول نسعى إليه وهو مبني على أساس بسط سيادة الدول وتثبيت الاستقرار وتمكين الشعوب من العمل باتجاه الازدهار والمنعة”.
أما المشروع الثاني، وفق حسان، فهو “يبحث عن استدامة وتوسعة وتعميق الصراعات، واستدامة الحروب التي تعمق الكراهية (مشروع إسرائيل)”.
والاثنين، قال متحدث الحكومة الأردنية محمد المومني، في مؤتمر صحافي بعمان، إن “اليمين الاسرائيلي المتطرف يمعن في تهديد المنطقة، ويقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين”.
وفي 12 أغسطس/ آب الجاري، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة “i24” العبرية، إنه “مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى”، ردا على سؤال عن شعوره بأنه في “مهمة نيابة عن الشعب اليهودي”.
وتشمل هذه الرؤية، وفق المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية، من الفرات إلى النيل، ما أثار موجة استنكار واسعة النطاق.
(الأناضول)
الوهم فيماتقولونه وترددونه بمناسبة وغير مناسبة…….الارهابي الصهيوني هرتزل..فكر وبحث وانتصر في النهاية بحصوله والصهاينة على فلسطين…فهل هذا وهم يا ………………………….
الخوف كل الخوق ان تصدف تطلعاتهم بالحصول على المساحة الواسعة التي وعدها اياهم المجرم ترمب الذي تأسف كثيرا لصغر حجم ومساحة الكيان الصهيوني…..اسرائيل الكبرى على الابواب وستكون دولة كبيرة تخضع لها غالبية الدول العروبية وخاصة المجاورة…والايام بيننا…..المجرم نتانياهو (شغل مخه)مثل جده هرتزل..وسيحصل على المراد مثلما حصل عليه كبيرهم هرتزل …فماذا انتم فاعلون يا اضعف خلق الله واوهنهم واخوفهم…انتم تحبون الدنيا وتكرهون الموت….وهو ما اخبرنا عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم