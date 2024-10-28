سياسة | عربي | الأردن

الأردن: إفلات إسرائيل من العقاب مكنها من مواصلة خروقاتها- (تدوينة)

28 - أكتوبر - 2024

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

حجم الخط
1

عمان: قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، إن “إفلات إسرائيل من العقاب مكنها من مواصلة خروقاتها”.

جاء ذلك خلال كلمة له، في المنتدى الإقليمي التاسع لوزراء خارجية دول “الاتحاد من أجل المتوسط” الذي يعقد في مدينة برشلونة الإسبانية.

وأكد الصفدي أن “إسرائيل تخرق اتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي، وإذا لم يواجه ذلك بجرأة فلن تكون هناك مصداقية للاتحاد”.

وأشار إلى أن “الحكومة الإسرائيلية الحالية تريد إبعاد كل الفلسطينيين عن أراضيهم ولا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي”، مشدداً على أنه “لا بديل لحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) سوى مزيد من الحرب”.

ويترأس الصفدي، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أعمال المنتدى.

وتضم المنظمة 43 بلدا، هي تركيا وفلسطين وإسرائيل والأردن والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا والجبل الأسود وألبانيا وموناكو والمغرب وتونس وسوريا والجزائر ومصر ولبنان وموريتانيا إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 30, 2024 الساعة 6:22 ص

    بسببكم تأخر تحرير الأقصى المبارك من قبضة عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

    رد

أخبار ذات صلة

عمان.. الصفدي والشيباني وباراك يبحثون “إعادة بناء سوريا”
12 - أغسطس - 2025
الأردن يدعو دول العالم إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية
28 - يوليو - 2025
روبيو يشدد على ضرورة معالجة الأزمة في جنوب سوريا عبر الحوار مع حماية المدنيين
24 - يوليو - 2025
الصفدي: إسرائيل تدفع المنطقة لمزيد من الصراع والتوتر
20 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية