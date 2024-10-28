الأردن: إفلات إسرائيل من العقاب مكنها من مواصلة خروقاتها- (تدوينة)

عمان: قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، إن “إفلات إسرائيل من العقاب مكنها من مواصلة خروقاتها”.

جاء ذلك خلال كلمة له، في المنتدى الإقليمي التاسع لوزراء خارجية دول “الاتحاد من أجل المتوسط” الذي يعقد في مدينة برشلونة الإسبانية.

وأكد الصفدي أن “إسرائيل تخرق اتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي، وإذا لم يواجه ذلك بجرأة فلن تكون هناك مصداقية للاتحاد”.

وأشار إلى أن “الحكومة الإسرائيلية الحالية تريد إبعاد كل الفلسطينيين عن أراضيهم ولا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي”، مشدداً على أنه “لا بديل لحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) سوى مزيد من الحرب”.

ويترأس الصفدي، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أعمال المنتدى.

يرأس الآن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي @AymanHsafadi، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل @JosepBorrellF، أعمال المنتدى الإقليمي التاسع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، في برشلونة،… — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) October 28, 2024

وتضم المنظمة 43 بلدا، هي تركيا وفلسطين وإسرائيل والأردن والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا والجبل الأسود وألبانيا وموناكو والمغرب وتونس وسوريا والجزائر ومصر ولبنان وموريتانيا إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)