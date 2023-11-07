الأردن: إيقاظ «مخاوف الوطن البديل»: كوهين «الثعلب الماكر» يرتدي ثوب «صديق»

عمان ـ «القدس العربي»: أراد الجانب الإسرائيلي بوضوح الإيحاء مرتين خلال 24 ساعة فقط بأن بعض الحبال لا تزال مربوطة ومتاحة مع الأردن على الرغم من التداعيات الخطرة في قطاع غزة، التي أيقظت دفعة واحدة مخاوف الأردن القديمة بالعنوان التراثي الذي صرح به بعد توقيع اتفاقية وادي عربة الرئيس الراحل والمخضرم الدكتور عبد السلام المجالي، عندما قال «تم دفن الوطن البديل».

لا أحد إطلاقاً وسط النخبة السياسية اليوم في عمان يستطيع الظهور علناً للتأكيد على عبارة المجالي رحمه الله. والعكس هو تماماً ما حصل مؤخراً والتقطته وكالة رويتر للأنباء عندما نشرت ما يقول صباح الثلاثاء إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووجود الضفة الغربية على حافة الهاوية أيقظ مخاوف الأردن القديمة.

الإسرائيلي تقصد بنوايا سلبية الإيحاء كما قلنا مرتين، بأن شبكة خلافية من الاتصالات لا تزال نشطة مع الأردن عندما أعلن أن طائرة عسكرية أنزلت بالمظلة مساعدات للمستشفى العسكري الأردني تم التنسيق بشأنها أمنياً.

وفي المرة الثانية تقمص وزير الخارجية الإسرائيل إيلي كوهين، الذي ينظر له باعتباره خصماً أساسياً عند الأردنيين، حالة الصديق الودود وهو يصدر بياناً تعليقاً على ما قاله وسط النواب رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

الوزير الإسرائيلي لبس ثوب الفضيلة والصديق الودود مع أن مسؤولاً بارزاً في الدولة الأردنية وصفه في أحد الاجتماعات بالثعلب الماكر. وبيان الخارجية الإسرائيلية تقصد طبعاً وبسوء نية تشويه سمعة الأردن وصناعة شكل من أنماط التناقض الداخلي عندما صرح بأن العلاقات مع الأردن استراتيجية جداً وأساسية، ثم مال لعبارة عتب على تصريحات الخصاونة يقول فيها بعدم وجود ضرورة للتعليقات التحريضية.

لا يريد اليمين الإسرائيلي وهو يتصرف بخبث مع الأردن، إلا الاسترسال في التضليل والألاعيب والإيحاء بأن خطاب الثوابت في المواقف السياسية الأردنية والتصعيد اللفظي لا يعني أن العلاقات التطبيعية انتهت. لكن الحقيقة أن العلاقات ليست ولم تعد استراتيجية، وأن أسس ومفاهيم شراكة الماضي ترنحت، وأن الإسرائيلي -كما أبلغ خبير من وزن الدكتور دريد محاسنة «القدس العربي» عدة مرات- انقلب على كل الاتفاقيات مع الأردن والفلسطينيين، صغيرها وكبيرها.

«بارانويا» إسرائيل في عمق «المراجعة»

وزير خارجية إسرائيل الذي يتعامل بمكر ويتحدث عن علاقات إستراتيجية ويرسل تعليقات عاتبة، لا يملك الجرأة للقول إن الخارجية الأردنية لا تستقبل هواتفه من فترات طويلة، وإنه على لائحة الممنوع الاتصال بهم في عمان بعدما لفت النظر علناً عضو الكنيست أيمن عودة في عمان وبحضور «القدس العربي» الى ما كان يروجه ويخطب به كوهين في الكنيست، وهو يصرح بأن الأردن هو وطن الفلسطينيين البديل.

لعبة المخادعة في طاقم الخارجية الإسرائيلية متواصلة، مع أن الوزير نفسه لم يحظَ باتصال أو مصافحة من الوزير الأردني أيمن الصفدي، وأبلغ مبكراً بأن عليه الاعتذار أولاً، وسحب تصريحاته في الكنيست قبل أن يتلقى أي اتصال تعاوني من جهة الأردنيين. مقابل ما يصفه المراقبون بالتضليل الإسرائيلي السمج بخصوص الادعاء بعلاقات مع الأردن لم تتأثر بسحب السفراء، بدأ مسؤولون كبار في الإشارة إلى طبيعة التوجيهات التي يتلقونها، فكل شيء مع إسرائيل الآن يخضع للمراجعة.

والخط الفاصل ما بعد سحب السفراء هو حصراً القناعة بأن نظام التواصل مع الإسرائيليين بكل كياناتهم العميقة والسطحية لا يخضع فقط للمراجعة الآن، بل مهدد بالانهيار التام في حال بروز أي دليل أو قرينة على تحريك ديمغرافي قسري للمواطنين الفلسطينيين، ليس في الضفة الغربية فقط، ولكن في قطاع غزة أيضاً. الصفدي والخصاونة ومعهما رموز المؤسسات السيادية يكررون في كل اجتماع الآن تعريفاً واضحاً ومحدداً لأبرز الخطوط الأردنية الحمراء، وهو ذلك التعريف الذي ينطوي على بروز إجراءات وخطوات إسرائيلية في سياق التهجير القسري.

والعبارة التي يسمعها كل إعلامي أجنبي أو ضيف غربي الآن في عمان هي تلك التي تقول «نعم.. التهجير القسري إعلان حرب على الأردن». في وقت سابق وطويل لطوفان الأقصى وتداعياته، كان الخصاونة حصراً يبلغ ضيوفه بأن الأردن لا يقيم حساباته مع الإسرائيليين على أساس الأوهام، بل على أساس الحقائق. والاستراتيجيات الأردنية وفقاً لمراقبين، تقررها وقائع الحال وتأخذ بالحسبان دوماً وجود مكون كبير من اللاجئين الأردنيين من أصل فلسطيني، والأهم صيغة تصور تقضي بأن الدولة الأردنية تحترم مشاعر ومواقف وعواطف مواطنيها.

لكنها في الوقت ذاته، مضطرة للحرص على ضبط إيقاع الشعب قدر الإمكان ضمن معادلة في منتهي الدقة تحاول الجمع ما بين تفريغ الاحتقانات الشعبية ولو بواسطة المواقف السياسية للدولة، مع الحرص بالمقابل والتوازي على عدم إطلاق الاحتجاجات بمستويات متقدمة تجنباً لما يمكن أن يعبر نهر الأردن شرقاً من شرور اليمين الإسرائيلي ضمن معطيات حالة البارانويا التي تعتري ما كان يسمى بالدولة العميقة بالكيان.

يتصور بعض الخبراء أن البارانويا الإسرائيلية الآن ملتقطة بعمق في عمان، الأمر الذي يجعل الاحتمالات مفتوحة ويتطلب في الوقت نفسه إجراءات بمبضع جراح. يتخابث وزير خارجية إسرائيل عملياً عندما يزعم أن العلاقات مع الأردن قد تبقى كما كانت، فكل أطراف المعادلة السياسية في عمان تدرك أن طوفان الأقصى أنتج معه طوفاناً موازياً في أروقة النخبة الأردنية التي تدير الملفات، لأن الأسئلة اليوم أكثر من الأجوبة، والاطمئنان لإسرائيل تلاشى بالتدريج.