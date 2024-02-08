الأردن: اجتماع “تشاوري” عربي في السعودية بشأن غزة

عمان: يشارك وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الخميس، في اجتماع “تشاوري” عربي بالعاصمة السعودية الرياض، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، الذي يعاني سكانه مأساة إنسانية تتفاقم بفعل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو 5 أشهر.

وقالت الخارجية الأردنية في بيان: “يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي، اليوم (الخميس)، في الاجتماع التشاوري الوزاري العربي، الذي يستضيفه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في الرياض، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة”.

وأضافت: “يضم الاجتماع (أيضا) وزراء خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، ومصر سامح شكري، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ”.

ولم تذكر الوزارة توقيت انطلاق أعمال الاجتماع، أو الدولة التي دعت إليه، فيما لم يصدر إعلان رسمي سعودي بشأنه حتى الساعة 16:45 (ت.غ).

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة الإبادة الجماعية، للمرة الأولى في تاريخها.

(الأناضول)