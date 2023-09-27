الأردن: الإنفاق على الوقود والكهرباء يلتهم جزءاً كبيرا من دخل الأسر

■ عمان – الأناضول: وسط تعدد الالتزامات والمصاريف على الأردنيين، كباقي الأسر العربية، فإن تدني الأجور وحتى تآكلها بفعل التضخم جعل غالبية الأسر تضيق ذرعا بارتفاعات أسعار مشتقات الطاقة (الكهرباء والوقود).

ففي وقت سابق من الشهر الجاري رفعت الحكومة أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 12 في المئة في زيادة هي الأعلى منذ سنوات، حيث تم رفع سعر البنزين أوكتان90 بنسبة 4.3 في المئة ليبلغ 960 فلساً للِتر (1.3 دولار).

كما تم رفع سعر البنزين أوكتان95 بنسبة 4.3 ليصل إلى 1.2 دينار لليتر (1.7 دولار)، فيما تم رفع سعر الديزل بنسبة 12 في المئة إلى 800 فلس (1.1 دولار).

وقال خبراء في أحاديثهم مع وكالة الأناضول أن أسعار الوقود (البنزين والديزل) تعتبر في الأردن ضمن الأعلى عربياً، في بلد لا توجد فيه منظومة نقل عام ملائمة، مما يجبر الناس على اقتناء سيارات أو استعمال سيارات أجرة.

لا يتوقف الأمر على مشتقات الوقود، فقد سجلت أسعار الكهرباء زيادات متتالية منذ العام الماضي، وسط ظروف جوية قاسية صيفا وشتاء، تجبر على استهلاك عال للطاقة.

وارتفعت أسعار تعرفة الكهرباء في الأردن -مقسمة على 7 شرائح استهلاك- بنسب تراوحت بين 8 في المئة – 16 في المئة خلال الفترة بين فبراير/شباط 2022 (قبيل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية)، ونهاية النصف الأول 2023.

ويقول الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي أن الإنفاق على الطاقة في الأردن يكون للكثيرين على حساب نفقات مهمة مثل الصحة والتعليم، ويتسبب في نقص قدرتهم الشرائية لاحتياجاتهم الأخرى.

وأضاف الشوبكي في حديث مع الأناضول أن فاتورة الطاقة في المملكة من الوقود والكهرباء تشكل ما يقرب من 40 في المئة من متوسط الدخل في الأردن.

وفال أن أسعار المحروقات في الأردن عالية جداً ولا تتناسب مع معدل دخل الفرد في المملكة، مشيراً إلى أن أهم أسباب ذلك ذلك الضريبة المقطوعة على بيع كل لتر من المحروقات.

وتفرض الحكومة الأردنية ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية، حيث تبلغ القيمة التي تحصلها الحكومة على بنزين أوكتان95 ذي النوعية الأعلى 575 فلسا عن كل لتر (0.81 دولار).

وبحسب موقع “أويل برايس الخاص والذي يتتبع أسعار المحروقات عربياً، فإن الأردن يقع ضمن أعلى 3 دول في أسعار للمشتقات.

وبالنسبة لبنزين أوكتان90 الأدنى نوعية فإن الحكومة تفرض على كل لتر ضريبة مقطوعة بمقدار 370 فلساً فيما تفرض على الكاز والديزل ضريبة مقطوعة على كل لتر بـ 165 فلساً.

وإلى جانب إنفاق الأفراد، فإن القطاعات التجارية تعاني أمام ارتفاع أسعارها، إذ تنقل كلفة الزيادات على المستهلك النهائي، وبالتالي تأثير صعودي على تضخم أسعار المستهلك.

ويرى الشوبكي، أن هذه الزيادات في أسعار الطاقة بأنواعها، تؤثر سلبا على جاذبية المملكة في الاستثمارات المحلية والأجنبية.. “كله بنهاية المطاف ينعكس على المواطنين على شكل فقر وبطالة”.

إلى ذلك، قال الخبير في شؤون النفط هاشم عقل أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة مربك جدا للمواطن، “حيث يجد نفسه مجبرا على تغطية زيادة تكاليف الطاقة على حساب المأكل والمشرب وحتى على حساب التعليم”.

وأضاف في حديث مع الأناضول “لذا نجد التحول السنوي من التعليم في المدارس الخاص إلى المدارس الحكومية بسبب فارق التكاليف، وعجز الأهل عن توفير المال”.

وتابع “انتقل هذا العام قرابة 15 ألف طالب إلى المدارس الحكومية، من المدارس الخاصة ما بسبب أيضاً إرباكا لوزارة التربية والتعليم لأن الغرف الصفية محدودة”.

كما قدر عقل أن يكون الإقبال على الديزل ضعيف جداص في الشتاء المقبل، لأن التكلفة مرتفعة، وسيضطر المواطن إلى استعمال مدافئ الغاز، وبنسبة ضئيلة مدافئ الكاز (أحد مشتقات الوقود السائلة الأقل سعراً) والحطب.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، بنسبة 2.45 في المئة، حيث كانت مجموعة الوقود والإنارة من أبرز المجموعات التي ساهمت بالزيادة بنسبة 10.48 في المئة.

كذلك يظهر حال المواطنين مع أسعار المحروقات في الإقبال على محطات الوقود للتزود بالبنزين، حيث قال محمود سمير (عامل مضخة في محطة وقود)، إن الكثير من القادمين إلى المحطة يطلبون التزوّد بمبالغ قليلة جدا مثل 5 دنانير (7 دولارات) في كل مرة وأحيانا فقط لتمضية يومهم.

ويضيف: “بعض الزبائن يتزودون بمبلغ ثابت في كل مرة والكثير منهم تحولوا عن استخدام صنف بنزين أوكتان95 الأعلى سعراً إلى بنزين الأوكتان90 الأرخص رغم أنه ليس الأفضل لسياراتهم الجديدة وغالبيتهم أصبحوا يتزودون بالبنزين باستخدام بطاقات الإئتمان وليس نقداً”.