الأردن: البقاء والمصالح والتوازن

«قلة الحيلة» لا يمكنها أن تكون «استراتيجية وقائية» عميقة تحافظ على «البقاء والمصالح والتوازن».
مضمون اللغة الحكومية الرسمية الأردنية على النحو التالي: المساعدات عبر الطائرات «رمزية»… الانضمام إلى قضية محكمة العدل العليا ضد الكيان «لفتة دبلوماسية»… التقدم بـ»مرافعة خبراء» خطوة لم تكتمل… عشية شهر رمضان المبارك «الدعاء لأهل غزة» و… «قواعد الاشتباك مع العدو مستمرة».
فوق ذلك: «الجسر البري» لضمان» نقل المساعدات لضحايا العدوان» والسماح بـ «تصدير الخضار» للكيان خطوة تهدف لمنع حكومته اليمينية المتطرفة من «وقف ضخ الغاز».
و»تجميد» مراجعة مجلس النواب لاتفاقيات التطبيع تقرر بعد اكتشاف «أخطاء وكوارث» وقع عليها مفاوضون بالماضي قد تعود بـ»خسائر اقتصادية مكلفة» خلافا لأن البقاء بمستوى التطبيع «ضمانة» لسعر «الدينار» وعدم إقامة «أي علاقة» مع فصائل المقاومة سببه تصنيفات القوانين الفيدرالية الأمريكية والحرص على الاحتفاظ بمليار ونصف المليار من المساعدات سنويا.
يمطرنا المتطرفون سلميا بما هو «أكثر خطورة»: السلام مع إسرائيل «عقيدة وتجارة واستثمار»… الشعب الأردني «مسالم ويحب السلام»… «نحن لسنا السعودية ولا مصر» حجما ومالا ومساحة ودورا.
تلك عناوين عامة لأهم موقف نسبيا تتخذه الدول العربية وهو موقف نبيل ويتميز بالفروسية لكنه بكل بساطة «مش كفاية» في ظل استمرار وجود «صنبور الغاز والطاقة» ثم «حنفية المياه» عند «الجار الإسرائيلي المجرم».
وفي ظل تكبيل الأذرع الأردنية بـ13 اتفاقية يشهد من فاوضوا من أجلها ووقعوها بأن الجانب الآخر لم يلتزم إطلاقا بأي منها حتى في عهد الحكومات العلمانية «الصديقة».
تلك السردية لا تصلح لإقناع أصغر مواطن اليوم، وبكل حال لا يمكنها أن تشكل استراتيجية حقيقية لفداء وإنقاذ الذات ولا للحفاظ على ما تبقى من دور أو وظيفة إقليميا.
تلك حكاية تروى في فنون «قلة الحيلة» مع يقين الأردنيين جميعا بأن لدى مملكتهم أوراق قوة جذرية وعميقة كفيلة بإحالة كل «محنة» إلى «منحة» وكل أزمة إلى «فرصة» خصوصا مع الإسرائيليين الذين يمكن بالحد الأدنى «إقلاق راحتهم» وإزعاجهم و«خدش» عملاقهم الإرهابي الدموي ليس تضامنا مع الشعب الفلسطيني بل مع «حق الشعب الأردني» بالبقاء والكرامة.
تبدو بعض تلك السرديات والألغاز مضحكة وبكل حال غير مقنعة أو أقرب إلى صيغة «فبركة تصور» لأسباب تبريرية أو «دعائية».
تكبيل الأذرع الأردنية بـ13 اتفاقية يشهد من فاوضوا من أجلها ووقعوها بأن الجانب الآخر لم يلتزم إطلاقا بأي منها حتى في عهد الحكومات العلمانية
أحسن صنعا هؤلاء الذين اجتمعوا الأسبوع الماضي في منزل الوزير الاسبق أمجد المجالي عندما طرحوا المعادلة التي تقول بـ»أكلنا يوم أكل الثور الأبيض» ومضمونها «الصمت اليوم على ذبح الشعب الفلسطيني معناه مجازر سترتكب لاحقا أو في المرحلة اللاحقة ضد الشعب الأردني».
أحسن صنعا من اقترح أمامي بخبرته «العسكرية العميقة» بأن كل من ينكر أن مصالح مستقبل المملكة اليوم مرتبطة بـ»صمود الحفاة المجاهدين من أبناء المقاومة في غزة» لابد من فحص أهليته العقلية.
وأبدع بالتأكيد مخضرم من وزن أحمد عبيدات بعدما حذر من اللحظة الأولى لانطلاق صبيحة يوم 7 أكتوبر المجيد من أن مصالح الأردنيين مع المقاومة، الأمر الذي يعني أن وضع حزام أمني استراتيجي لحماية العاصمة عمان بمنازلها المرفهة وأحيائها البائسة وأهلها يتطلب الآن صمود أهالي بيت لاهيا والحفاظ على المدرج الروماني لم يعد ممكنا إذا سمح بسقوط «مخيم جباليا». لم يخطط المقاوم الفلسطيني لذلك على الأرجح. ولم تفكر به يوما الدولة الأردنية.
لكنه بكل بساطة يحصل اليوم وسيحصل غدا.
وجزء أساسي من «عبقرية الأمن والاستقرار وتشبيك المصالح» يتطلب بعد 7 أكتوبر تحصين الذات ضد المشروع الصهيوني والإسرائيلي الذي يوظف المفاهيم الدينية لكن في جذره استعماريا استعباديا ناهبا للثروات ويدعم عصابات، والأهم لا يؤمن بوجود دولة على الخارطة اسمها «الأردن».
حتى «قلة الحيلة» يمكن استعمالها كورقة منتجة بدون مجازفات ومغامرات انتحارية حيث لا مبرر حقا اليوم لـ«تصغير أكتافنا «كأردنيين فنحن نمثل التاريخ والجغرافيا وببيوت الخبرة و«نهر الأردن» بدلا من تحويله لحاجز يسمح بتصدير الأزمة لنا يمكنه أن يصبح جسرا وبكل بساطة لتأزيم العدو وإرباكه.
الجغرافيا مع الأردن ولم يعد لائقا أن نستمر بالإصغاء لتلك الأصوات المرتجفة التي لا تمثل لا جوهر المؤسسة ولا حقيقة شعب النشامى ومكوناته.
يهددنا الإسرائيلي بالتهجير… حسنا لدى الدولة الأردنية أكثر من 4 ملايين لاجئ لهم «حق العودة» المكفول بالقانون الدولي ويمكن أن تفتح لهم الحدود… نعم لدينا ورقة «الهجرة المعاكسة» وهنا أجزم دون تردد بأن نصف الشعب الأردني سيهاجر في هذه الحالة بلا تردد وطوعا ونصفه الثاني سيتوجه إلى فلسطين للزيارة والجهاد.
يهددنا بحجب الغاز… ثمة بدائل في الأسواق العالمية أهمها في الجزائر وبأسعار يمكن تحملها وكل المطلوب قرار سياسي جريء بفتح المجال أمام الغاز المستورد.
يهدد بالسيطرة أمنيا حتى حدود الأغوار… لدينا بجرة قلم قدرة على اتخاذ قرار بإجراء اسمه «فك الارتباط» بالضفة الغربية ولدينا نص دستوري يحدد ويرسم «أرض المملكة».
يلوح بحجب المياه مستعدون لجمع المال اللازم من الأردنيات لتحلية مياه العقبة.
البقاء في حالة رفض للعدوان والمطالبة بوقفه «تصريحات جريئة» لكنها «لا تكفي».
إعلامي أردني من أسرة «القدس العربي»
بعض من فشلوا بالوصول للبرلمان وتمثيل الشعب بشكل قانوني صحيح يدعون بين حين وآخر تمثيل مصالح الشعب على طريقة (إني أريكم ما أرى) فتخيلوا لو وصل أي من هؤلاء لموقع مسؤولية، إذن يجب التأكيد أن نظامنا نشأ بشرعية مبايعة عشائر وقبائل وذوات من كل منبت لقيادة هاشمية جيدة أمينة بنظام حكم دستوري ملكي نيابي يحترم مكونات وحقوق إنسان ومرأة وطفل ويحمي نفس وعقل ومال وعرض ومساواة أمام عدالة أسوةً بأول دولة مدنية بالعالم أقامها سيدنا محمد (ص) قبل 14 قرناً وهذا عقد الأردن الاجتماعي وسند استقراره وتبنته أكثرية ساحقة.
ألا يدرك خونة الأمانة، خونة الدين والأوطان, خونة الامة، خونة فلسطين الذي يهون في سبيلها كل غال ونفيس، آلا يفكر هوءلاء؟ الا يتعظون؟ الا يدرك هوءلاء ان أمامهم يوما ثقيلا عبوسا قمطريرا لن يرتد لهم فيه طرف.
معنى التناقضات، في نظام أي بيت شعر له شطران، تظهر بشكل واضح عند تخصيص مفهوم حق وظيفة الإدارة والحوكمة إلى (آل البيت) في نظام أي دولة،
يختصرها عنوان (الأردن: البقاء والمصالح والتوازن) https://www.alquds.co.uk/?p=3309954
وفي الشطر الآخر، إشكالية التخصيص عندما تُحصَر في (شعب الرّب المُختار)، كما في الكيان الصهيوني، فهي مثال لمعنى المتناقضات في نظام الأمم المتحدة،
ما بعد بداية تسويق مفهوم إقتصاد (العولمة) لتقليل تكاليف الإنتاج في إعادة الإعمار ما بعد عام 1945 بالذات من وجهة نظري على الأقل (الشفاعة/المحسوبية/الواسطة أو الرشوة).
أي هذا حال، نظام بيروقراطية أي مجتمع، به موظف قفّاص/يصعد على أكتاف الآخر، لزيادة الإيرادات له، على حساب إنتاج/ميزانية خُصِّصت من الدولة، إلى الآخر 🤭🫣🤣
فالحق أو السبب في ذلك، على مناهج تعليم/تكوين من، هنا (الفهلوة/اللواتة/نقل الطواقي/استغلال الفرص، من خلال مفهوم اللعم أو الجمع بين (نعم/لا) كسياسة عامة، حتى يمكن تحويل أي فتنة إلى نعمة)؟!🫣🤣🤭
عن الإسلام الفرنسي (ديمقراطية ولاية الفقيه)
https://youtu.be/39Rh6jiFBKo?si=r_GkNwkDayND3fiE
أحسنت التعبير، بمصداقية وموثوقية عالية، أي بلا تمثيل بمعنى آخر 👏👆
كتبها الله في صالح أعمالك يا حبيبنا ا. حاتم الطائي، كما هو حال طريقة تعبير تنازل عن موقفه بهذه الطريقة (الصميدعي) مفتي الدولة، بخصوص هلال شهر رمضان 2024،
بحجة أهمية وحدة موقف أبناء الدولة/الأمة/الدين/الأخلاق (معنى المعاني/قاموس وهيكل لغة خلاصة حكمة الأسرة الإنسانية) بشكل عام.
ولذلك من وجهة نظري ما قامت به فضائية (العربية)، لأن هذه أظن أهم (كواليس)، هو ما حصل بعد سقوط مفهوم (الدولة) وليس فقط أسلوب نظام حكم (الحزب الواحد) يوم 9/4/2003 كما ورد من معلومات في الرابط
https://youtu.be/4K24evU_52A?si=cNNBTKWf5redTzqD
أي كيف تفاعل ممثلي النخبة من أهل (العراق)، بشكل عام،
أثناء فترة (فوضى) الفرهود، أو من ساهم في سرقة أملاك (الدولة) أو (الوقف) أو غيرها من أملاك أو حقوق أي إنسان (ة) أو أسرة أو شركة، وعدم إكمال تنفيذ أي (مقاولة)، تم عمل (ميزانية) لها لتوفير أي خدمة أو وظيفة أو دعم؟!
ثم كيف أن (السعودية) كدولة أعادت إلى (اللغة) مكانتها، وماذا يعني ذلك، بالتحديد؟!
https://youtu.be/Lmt14Ze3_Bo?si=fbcgpHXCxo0__50F
لأن أنا أفهم (ضمير) الإنسان الحي، دفع الطيار الأميركي، بعد تنفيذ أوامر في النظام (البيروقراطي)، التي لا يمكن له كموظف، (رفض) تنفيذها،
هو إصدار عقوبة (الإعدام) على زي (الموظف/العسكري) بسبب ما فعله من (ظلم) إلى أهل (فلسطين) بالتعاون مع الكيان الصهيوني ممثل في السفارة في العاصمة الأمريكية، داخل نظام المتحدة عام 2024، في رمزية واضحة عملية حرق (نفسه)، من الله سبحانه وتعالى،
وللتوضيح، معنى كيفية تلخيص (الحكمة) الإنسانية في شعر (عبدالرزاق عبدالواحد)
https://youtu.be/_2I-WyPmv3o?si=trY8AXxtFo_egYQi
وإجادة عملية تمثيل/تصوير الإلقاء ك(مُنتَج لغوي) في برنامج (أضواء المدينة) في فضائية الشرقية.
فهل هذا تمثيل أو تصوير معنى مفهوم (نجاح) الفريق أو المهنة أو الوظيفة أو العمل التطوعي (وقف/للتعليم/لتكوين جيل المستقبل)، على أرض الواقع؟!
رمضان مبارك، أي الخير موجود، التطبيق العملي، في معنى العمل في خدمة، نصرة المظلوم، من نموذج من نماذج دول مجلس التعاون، سلطنة عُمان،
كتبها الله في صالح أعمالك يا كل مخلص، في شركة الرؤية العُمانية (الجريدة والموقع ودار النشر) بقيادة حبيبنا ا. حاتم الطائي
https://youtu.be/wHdW54nz8-k?si=JNgQsdBiQkuwtQV_
أرجو من الله، أن يستيقظ، ملك الأردن والمغرب ومحمود عباس وعبد الفتاح السيسي، وغيرهم قبل فوات الأوان ويتوقف التقصير، وتغيير زاوية الرؤية،
وتجاوز عملية التزييف والغش إن لم يكن النفاق والتزويق (كل أنواع النفاق) أو الفساد في تكوين هالة (الظلم) أو (الهيبة) من قول الحق، لأي إنسان (ة) مؤمن (ة) بوجود خالق ويوم آخر، لتحقيق (العدالة)، داخل الأسرة أو الشركة أو المجتمع،
في ضرورة استرجاع وحماية كل وقف من الأوقاف المُسجلّة في (الأرشيف العثماني) من أجل منع التحرش والاستفزاز والتعدي، الذي حصل بعد تقسيم تركة الدولة العثمانية، عند تكوين نظام الأمم المتحدة، بعد عام 1945،
على حق كل مسلم أو مسيحي بل وحتى اليهودي وبقية الملل التي كانت محمية أيام الدولة العثمانية، داخل الكيان الصهيوني، أو بقية كيانات سايكس وبيكو،
هلال رمضان في عام 2024، يعتمد على (الرؤية) في لغة القرآن وإسلام الشهادتين،
ولا يعتمد على علم الفلك وحساباته أو سلطة فلان أو علان، لتثبيت ذلك،
فلذلك أنا أصوم، مع من رأى الهلال، في أي مكان، لأن مفهوم مواطن (العولمة) من خلال الآلة الروبوت التي في يد أي إنسان (ة) أو أسرة أو شركة، يستطيع معرفة هل هناك من رأى الهلال في أجواء (العولمة)، أم لا، لو أراد ذلك، فالكرة في ملعبك أنت وليس في ملعب موظف/مسؤول الوظيفة أو سلطة إدارة وحوكمة (تدوين اللغة/الترجمة في بيت الحكمة أو مجمع اللغة)، لمن يؤمن بمفهوم (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، والله أعلم.😉🤨
نحن لدينا حل، لمن يُريد الإصلاح، مشروع صالح (التايواني) Seeking FAITH، كمنافس إلى مشروع مبادرة طرق وحزام الحرير (الصيني)، لربط إدارة وحوكمة أي (دولة) مع أدوات سوق (العولمة/الإنترنت/الشّابِكة)، بداية من عمود الكهرباء، من خلال مفهوم (الكهرباء الأرخص) أو براءات الاختراع إلى (د علي الفؤادي) من العراق.🤨😉
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