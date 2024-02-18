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الأردن.. الحداد 3 أيام على وفاة والد الأميرة رجوة.. وهكذا نعاه ولي العهد- (تدوينة)

منذ 57 دقيقة

الحسين وزوجته رجوة من صفحة ولي العهد على إنستغرام

طارق الفايد
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عمان- “القدس العربي”:

أعلن الديوان الملكي الأردني مساء الأحد، وفاة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، والد الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وإثر ذلك، أمر الملك عبدالله الثاني “الحداد على الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم الأحد”، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي.

من جانبه، نعى ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والد زوجته بكلمات مؤثرة، وكتب عبر حسابه الخاص على “إنستغرام” قائلا: “بمزيد من الحزن والأسى، ننعى فقيدنا والد زوجتي عمي الحبيب أبا فيصل، عرفناه دمثاً كريماً صاحب خُلق ودين”.

وأضاف الحسين في تدوينته التي أرفقها بصورة يحتضن فيها عمه خالد “ولا يسعنا سوى أن نرضى بقضاء الله وقدره. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وألهمنا الصبر والسلوان”.

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