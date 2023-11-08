الأردن: “الحلول العسكرية والأمنية” لن تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

عمان: شدد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني أن “الحلول العسكرية والأمنية” لن تنجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس هيئة الأركان في مملكة البحرين الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، في إطار زيارة غير معلنة المدة، يجريها الأخير إلى العاصمة عمان، وفق بيان للديوان الملكي.

وذكر البيان، أن الملك أكد على “ضرورة تكثيف العمل مع المجتمع الدولي للضغط لوقف الحرب على غزة”.

وجدد التأكيد على “ضرورة بذل أقصى الجهود لحماية المدنيين ورفع الحصار عن غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع”، وفق البيان ذاته.

وقال ملك الأردن إن “الحلول العسكرية والأمنية لن تنجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”، وأن المطلوب هو “حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين”.

وحضر اللقاء قائد الجيش الأردني، اللواء الركن يوسف الحنيطي.

ولم يحدد البيان الأردني موعد وصول المسؤول العسكري البحريني إلى المملكة أو مدة زيارته لها.

ومنذ 33 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، واستشهد فيها أكثر من 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وأصاب 26 ألفا و475، كما استشهد163 فلسطينيا واعتقل 2280 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.

(وكالات)