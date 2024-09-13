الأردن: الشعب تواق لطعم وزاري مختلف ومشمئز من تكرار بعض الوجوه… والإخوان عززوا وجود المرأة بدون «مؤتمرات»

عمان ـ «القدس العربي»: يختصر رجل الأعمال الأردني المحب للمتابعات السياسية جليل خليفة، بطريقة «ساخرة» المسافة المقصودة في الإجابة عن «سؤال الخطوة التالية؟» المطلوبة من الجانبين «الإخوان المسلمين والدولة» بعد انتهاء «العرس الانتخابي» بفوز كبير لمرشحي التيار الإسلامي.

على نافذة حوارية تخص «القدس العربي» يؤكد خليفة أن الشعب الأردني مصاب بالاشمئزاز جراء تكرار بعض الوجوه في المناصب الوزارية واهتمام ممثلي التيار الإسلامي بـ «اللباس والمظهر» على حساب «السياسة». لذا، ما يقترحه خليفه تذكير الإسلاميين به بعد فوزهم هو حاجتهم سياسياً لـ«تمكين الممكن» عبر التركيز على الملف السياسي مرحلياً، وأن على «الدولة العميقة» في البلاد «إغلاق طنجرة وزراء الولاء» والتماشي مع «المزاج الشعبي الوطني».

تداعيات كثيرة

ما يلمح له أحد رموز القطاع الصناعي هنا – والمقصود خليفة وهو يدير نقاشاً مع «القدس العربي»- هو موافقته على أن نتائج الانتخابات في الأردن كانت رسالة للإسرائيليين ومن خلفهم. لكن عندما ينتقل الملف إلى المستوى الوطني، فالشارع بصراحة تواق لطعم وزاري مختلف بعد الآن يتناسب مع «الأوعية الهضمية» للمواطن الذي سئم الوجوه القديمة.

ذلك أحد النقاشات التي غرق فيها الأردنيون وهم يبحثون عما وصفه بيان مهم للجمعية الأردنية للشفافية بأسهل وأسرع الطرق لمقاربة وطنية معتدلة ومتدرجة وخالية من الشطط بعد «انتخابات» لا يملك المراقب إلا الإقرار بنزاهتها.

في الأثناء وفي سياق اهتمام «القدس العربي» برصد أهم ردود الفعل وأذكاها، لاحظ الجميع الكاتب والشاعر الأردني المغترب باسل رفايعة وهو يرصد… «تمكن الإسلاميون من إيصال 8 نساء إلى البرلمان بدون مؤتمرات تمكين ولا اتفاقيات دولية ولا احتفالات ولا صالونات».

تلك أيضاً جزئية حسبت للإسلاميين، فقد أوصلوا لقبة التشريع نساء فاعلات جداً في المجتمع وبعدد لا يستهان به، إضافة لإيصال نحو 5 من قادة الحراك التعليمي وممثلي شريحة المعلمين مع نحو 5 عناصر شابة وأكثر من 15 من الوجوه الجديدة والمسيحي الوحيد المرشح عن العاصمة عمان وممثلين عن الشركس.

نتائج الانتخابات رسالة في «تحصين الذات الوطنية» في الاتجاه المعاكس لـ«أطماع اليمين الإسرائيلي» وعلى الدولة «إغلاق طنجرة وزراء الولاء» والتماشي مع المزاج الشعبي الوطني

عملياً، لم يتمكن أي تيار أو حزب آخر من فعل ذلك، لكن أحزاب الوسط سارعت في ردة الفعل، بوضوح لنفي الهزيمة وتجنب الإقرار بها، وعادت النكهات اليسارية التي أخفقت في الوصول للعتبة الانتخابية لسيناريو التبرير والعزف على أوتار «التنظيم الوحيد الذي سمح له بالعمل من 70 عاماً».

المقاربة التي طرحها خليفة قد تكون مرحلياً هي الأهم، فالمجتمع الذي منح الإسلاميين تفويضاً بنحو نصف مليون صوت في الانتخابات وفي مرحلة حساسة، يترقب ما سيحصل لاحقاً. ومستوى الإقرار بتفوق الإسلاميين يمكن رصده حتى عبر منصات التواص الاجتماعي المحلية.

سئل وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة: هل سيتسبب الإخوان المسلمين بحل البرلمان؟

في جوابه عبر صحيفة «أخبار اليوم» الإلكترونية النشطة جداً، رد الحباشنة (بالمناسبة، يخاصم الإسلاميين فكرياً وسياسياً): «وجود الإسلاميين في البرلمان سيكون إيجابياً… وحزب جبهة العمل الإسلامي مسيس ومرن ولن يتسبب في حل البرلمان».

وحده العضو الأسبق في كتلة الإسلاميين عمر عياصرة، – إعلامي نشط للغاية في عمان مؤخراً، خصوصاً في «مهاجمة المقاومة والمحور والإخوان» – صرح بعدم وجود ما يستدعي تفصيل رئيس وزراء بمعايير تناسب نواب الجبهة. تعليق العياصرة كان «عدائياً»؛ لأن أحداً لم يطالب بـ«تفصيل رئيس وزارة» على قدر التيار الإسلامي، بل بـ«برنامج وزاري» يقوده أشخاص قادرون على التعاون مع برلمان فيه كتلة صلبة ومتمرسة من الإسلاميين، وفقاً للناشط النقابي البارز أحمد أبو غنيمة، الذي طرح مقاربة علنية يقول فيها بوجوب توقف حالة الشكر للدولة لأنها قامت بواجبها بتنظيم انتخابات نزيهة وعلى أساس أن العكس «لا يليق» بمشروع التحديث الإصلاحي.

نصائح للإسلاميين

لكن أبو غنيمة عاد ولاحظ ما هو أهم: النصائح التي بدأت تتصدر للإسلاميين بترشيد خطابهم السياسي تحت قبة البرلمان لا يكفي أن تأخذ بها الحركة الإسلامية بجدية، بل عليها نصيحة الدولة وأجهزتها أيضاً بترشيد أدائها وخطابها وممارساتها.

مع كل مثل هذا الجدل والنقاش، يدرس الإسلاميون ويتفحصون خياراتهم كما ذكرت «القدس العربي» في تقرير سابق، والانطباع السياسي المتراكم بقوة الآن هو الذي يقول بوضوح إن «نزاهة العملية الانتخابية» وفكرة «نريد أن نرى ما تخرجه الصناديق» مردهما «الرسالة الإقليمية» التي تقرر مرجعياً أن يطرحها الأردن للآخرين في المجتمع الدولي وقبل انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية تحديداً وموجات الانتخاب الأخرى التي ستشهدها الدول الأوروبية الصديقة.

لعل ذلك «الترتيب المرجعي الزمني» هو السبب المباشر للإصرار الذي لم تفهمه الكثير من النخب على إجراء الانتخابات حصراً يوم 19 أيلول المنصرم بالتوازي مع تجاهل كل الاقتراحات العلنية، وتلك التي في الغرف المغلقة التي نصحت بتأجيل الانتخابات.

واضح أن المؤسسة الأردنية خططت لإجراء انتخابات تظهر وقائع بوصلة الأردنيين قبل التعرض لكمائن ما ستفرزه الانتخابات الأمريكية حتى يحضر الرئيس الأمريكي الجديد بصرف النظر عن هويته، وأمامه -أردنياً- برلمان يمثل «وقائع القوتين الأساسيتين» في المكونات الاجتماعية الأردنية، وهما «الثقل العشائري» وثقل الإخوان المسلمين، بعيداً عن «دعاة وأنصار التيار المدني» واليسار ومشتقاته.

والأوضح حتى للشيخ مراد عضايلة، أبرز شخصيات المعارضة الوطنية الآن، أن «نزاهة الانتخابات» وانعكاس الحقائق الشعبية في نتائجها رسالة في «تحصين الذات الوطنية» في الاتجاه المعاكس لـ «أطماع اليمين الإسرائيلي» في الأردن، وخصوصاً ضمن ما يتفق معه المخضرم طاهر المصري، وهو يقول لـ «القدس العربي» مراراً وتكراراً: «طبعاً، يمين إسرائيل مهتم بتصفية القضية الفلسطينية ولا يهتم إن حصل أو فعل ذلك على حساب الأردن والأردنيين».