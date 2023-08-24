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الأردن.. الصادرات تغطي 50 بالمئة من الواردات لأول مرة منذ عقد

منذ ساعة واحدة

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عمان: تجاوزت نسبة تغطية الصادرات الأردنية للواردات، حاجز 50 بالمئة للمرة الأولى منذ عام 2003، في مؤشر على تحسن قطاع الإنتاج المخصص للتصدير أو تراجع الواردات أو كليهما.

جاء ذلك، بحسب بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية)، الخميس، قالت فيها إن النسبة بلغت 50.3 بالمئة خلال النصف الأول من 2023، مقارنة مع 47.5 بالمئة خلال نفس الفترة من 2022.

ويقصد تغطية الصادرات للواردات، مقدار قيمة الصادرات لفترة زمنية معينة، ونسبتها من إجمالي قيمة الواردات لنفس الفترة، وكلما اقتربت نسبة الصادرات من مستوى 100 بالمئة من الواردات، كلما كان العجز التجاري أقل.

وانخفض عجز الميزان التجاري الأردني (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي، خلال النصف الأول من العام الجاري.

ووفقا للبيانات بلغ عجز التجارة الخارجية 4.45 مليارات دينار (6.27 مليارات دولار) بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، من 4.94 مليارات دينار (6.96 مليارات دولار) على أساس سنوي.

وارتفعت قيمة الصادرات الكلية للأردن 0.9 بالمئة إلى 4.51 مليارات دينار (6.35 مليارات دولار)، خلال النصف الأول من العام الجاري.

فيما انخفضت قيمة الواردات خلال الفترة نفسها 4.8 بالمئة على أساس سنوي، إلى 8.96 مليارات دينار (12.63 مليار دولار)، شكلت واردات النفط ومشتقاته 17 بالمئة تقريبا من إجمالي الواردات.

(الأناضول)

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