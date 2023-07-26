الأردن.. انطلاق مهرجان جرش للثقافة والفنون- (فيديو)

جرش: أوقد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الأربعاء، شعلة الدورة 37 لمهرجان جرش للثقافة والفنون، مانحا بذلك إشارة انطلاق فعالياته هذا العام.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح رسمي على المسرح الشمالي للموقع الأثري في مدينة جرش، حسب مراسل الأناضول.

وحضر مراسم الافتتاح العديد من الوزراء الأردنيين، بينهم وزيرا الاتصال الحكومي فيصل الشبول، والثقافة هيفاء النجار، إضافة إلى كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين و سفراء دول عربية وأجنبية،

كما حضرت الحفل وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، والتي تحل بلادها “ضيف شرف” على النسخة الحالية للمهرجان.

وتستمر الدورة الحالية حتى 5 أغسطس/ آب المقبل، ويشارك فيها 6 مغنين عرب هم: نجوى كرم وراغب علامة من لبنان، وجورج وسوف من سوريا، وصابر الرباعي من تونس، وهاني شاكر من مصر، ولأول مرة خالد عبد الرحمن من السعودية.

كما يشارك في المهرجان عشرات الفنانين الأردنيين، وفرق فلكلورية محلية وعربية وعالمية.

يشار إلى أن “جرش” مهرجان فني ثقافي رسمي، يقام في يوليو/ تموز من كل عام، بالمدينة القديمة في جرش، برعاية وزارة الثقافة الأردنية، ويتخذ من المدينة الأثرية موقعا لفعالياته الفنية والثقافية.

(الأناضول)