الأردن.. تراجع البطالة بنسبة 0.1% في الربع الثالث 2018

منذ 3 ساعات
الأردن.. تراجع البطالة بنسبة 0.1% في الربع الثالث 2018

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عمان: تراجعت معدلات البطالة في الأردن بنسبة 0.1% إلى 18.6%، في الربع الثالث 2018، مقارنة مع 18.7% في الربع الثاني من ذات العام.

وكانت البطالة بلغت 18.5% خلال الربع الثالث 2017، فيما سجلت 18.5% في الربع الأخير من نفس العام.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية) في بيان، الإثنين، إن البطالة بين الذكور بلغت 16.3%، مقابل 27.1% للإناث.

وبلغت نسبة البطالة في صفوف حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى)، نحو 24.1%.

وحذر خبراء اقتصاد أردنيون مؤخرا في تصريحات صحافية، من احتمالات تفاقم نسبة البطالة بعد تأثير إقرار قانون ضريبة الدخل، الذي يرفع نسب هذه الضريبة على شريحة واسعة من الشركات والمؤسسات، الأمر الذي قد يدفعها إلى الاستغناء عن أيد عاملة. (الأناضول)

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