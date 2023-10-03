الأردن: جدل حول قانون السير الجديد

على طريقة «رأس المشجع هاجمت الهراوة» يمكن إدارة بعض النقاشات بملف قانون السير الجديد في الأردن والذي لم يقف النقاش والجدال فيه عند حدود غرامات مالية تمت مضاعفتها لمخالفات السير على الطرق بل طال أيضا ليس فقط نصوص القانون نفسه إنما الجاهزية اللوجستية لها.

لا أحد يحاجج بالمنطق الرقمي العلمي الملموس بأن قانون السير يحتاج لمتابعة وتطوير. ولا أحد يحاجج بأن حوادث السير المميتة نزيف وطني باستمرار يحتاج إلى وقفة عامة وطنية وليس تشريعية فقط فمجازفات بعض السائقين المراهقين في الشوارع العامة تفتك بالأردنيين أحيانا خلافا لأنها تكلفهم مليارات الدولارات.

لا أحد يجازف بمعارضة فكرة تغليظ عقوبة قيادة السيارة أثناء استخدام الهاتف الخلوي فهذه المخالفة تحديدا أقرب إلى كارثة وطنية يلمسها كل من شاء حظه قيادة أو ركوب سيارة في شوارع عمان على الأقل.

مألوف جدا خصوصا عندما تقود السيارة السيدات رؤية الهاتف الخلوي لصيقا بالأذن تحت غطاء الرأس، ولا يمكنك مشاهدة صالة سيارة لفتاة أو لسيدة أردنية بدون رصد غابة من الأسلاك، وطبعا شغف الأردنيين بالبقاء على التواصل ومسك هاتف الخلوي بكل اللحظات أعتقد أنه مختل ومرضي ويعكس الاستهتار.

بكل حال رجال السير يقومون بجهد جبار لكن تحصل أخطاء أحيانا. وبكل حال كان لا بد من وقفة تأملية لنصوص القانون خصوصا بعدما زرعت مئات الآلاف من الكاميرات في الشوارع والأزقة بهدف إظهار قدرة أكبر على السيطرة ورصد المخالفات.

لكن ذلك للأسف إداريا تصاعد الأمر دون خطوات ضرورية أهمها تثقيف المواطنين مجددا ضمن حملات عامة بلوائح المرور وإبلاغهم مبكرا بتحويل بعض الشوارع والأزقة من حالة إلى أخرى.

والخطوة الثانية هي طبعا عدم قيام البلديات ومجالسها بالواجب الإرشادي واللوجستي الذي ينبغي له أن يعد الشوارع والجسور والأنفاق قبل زرع كاميرات لاصطياد المواطن.

صحيح أن النظام القانوني الجديد يحتاج لسنوات طويلة حتى يستقر اجتماعيا. لكن الصحيح أيضا أن البنية اللوجستية في الطرق وعلى الشوارع وحتى في جزئية المطبات كان ينبغي أن تتهيأ بلديا للقانون

ما نقصده بالهراوة ورأس المشجع هو ذلك الجزء الدرامي في النص الذي غير فجأة وعلى نحو مباغت كل تقاليد وبروتوكولات عمليات الدهس التي يمكن أن يتعرض لها المواطن حيث أصبح المدهوس هو المخالف إذا ما اصطدمت به مركبة ما أثناء عبور الشارع العام من مناطق غير مخصصة للمشاة.

أحد الخبراء أجبرني على التوقف عند ملاحظته هنا: في شارع وصفي التل مثلا وهو أحد أشهر شوارع العاصمة التجارية يوجد جسران فقط للمشاة في بداية الشارع من جهة وفي ثلث الشارع الأخير من الطرف الآخر وفي الأثناء لا ممرات عبور للمشاة على شارع طويل.

يسأل محدثي هنا: حسنا… من يدهس أو يصاب أو حتى يتوفاه الله بسبب صدم مركبة له أثناء عبوره الشارع العام هو الذي يخالف القانون عمليا ولا مسؤوليات جزائية على قائد المركبة.. أين تلك الممرات الخاصة بالمشاة؟

المقصود أن تبديل مضمون مهم ودسم في القانون بخصوص العلاقة بين المركبة والمواطن في حوادث الصدم خطوة ضرورية وتطويرية بامتياز، وكان ينبغي أن تتمأسس تشريعيا بعد حملة تثقيف وتوعية جماهيرية في هذا المفصل بالتأكيد لإبلاغ المارة والعابرين من المواطنين بأن قواعد العبور والمرور تبدلت.

وكان ينبغي لخطوة تطويرية من هذا الصنف أن يسبقها باختصار وبساطة تكليف البلديات بإنشاء ممرات عبور للمشاة منطقية في الشوارع الأساسية على الأقل وبصيغة تحترم جهد ووقت ومال المواطن حتى لا نغرق بمقولة المواطن الذي يدهس المركبة.

نعم وضعت العربة هنا لإعاقة الحصان فقد أعلنت إحدى الجهات المختصة في العاصمة عن وضع خطة لإنشاء ممرات عبور ومشاة بعد صدور القانون وليس قبل ذلك، الأمر الذي يوحي بأن الحكومة تستعجل في بعض التشريعات ولجانها لا تمنحها الوقت اللازم للدراسة والتعمق كما حصل أيضا في قانون الجرائم الإلكترونية.

صحيح أن النظام القانوني الجديد يحتاج لسنوات طويلة حتى يستقر اجتماعيا. لكن الصحيح أيضا أن البنية اللوجستية في الطرق وعلى الشوارع وحتى في جزئية المطبات كان ينبغي أن تتهيأ بلديا للقانون الجديد قبل البحث فيه أصلا ومن غير المقبول أن تطهى التشريعات ثم تطالب المؤسسات التنفيذية باللحاق بها لأن ذلك ينطوي على خطأ في الحسابات خلافا للتعجل غير المبرر والاستعجال الذي يمكن الاستغناء عنه.

نصفق للقائلين بأن قانون السير العام الجديد ومادام الهدف منه نبيلا، ولحماية ممتلكات وأرواح المجتمع، كان ينبغي أن تسبقه حملات متعددة وصلبة في شرح هذه التحولات للجمهور.

وعلى سبيل المثال لا يحتاج العابر والمار فقط لمعرفة مواقع عبور المشاة في المدن الكبرى على الأقل بل يحتاج ذلك أيضا سائق المركبة لأن ثقافة عبور الشوارع من ممرات المشاة أصلا ليست رائجة في المجتمع، ولأن بضعة مواطنين فقط يمارسون العبور بين شارعين بواسطة جسور المشاة المعلقة.

مجددا نجاح القانون في تحقيق أهدافه يبدو للمراقب العام أنه كان يحتاج مقاربة تثقيفية مختلفة.

إعلامي أردني من أسرة «القدس العربي»