الأردن: حرب إسرائيل على غزة تستهدف محو الوجود الفلسطيني

عمان: قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، مساء الجمعة، إن الحرب الإسرائيلية على غزة تستهدف “محور الوجود الفلسطيني”.

جاء ذلك خلال كلمة في أعمال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط على هامش أعمال الدورة 79 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد بنيويورك، تابعها مراسل الأناضول.

وبيّن الصفدي، أن “حرب إسرائيل على غزة تَبدٍ وحشي للكراهية، وحرب تطهير عرقي تستهدف محو الوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية”.

وأضاف، أن “الحكومة الإسرائيلية لم تقتل الأطفال الفلسطينيين وتدمر بيوتهم وتحرمهم غذاءهم ودواءهم وأملهم فقط، بل شيطنتهم ونزعت عنهم إنسانيتهم”.

ولفت الصفدي، إلى أن “الحكومة الإسرائيلية تكذب على شعبها حين تدعي أنه محاط بمن يريد دماره”.

وأكد أن تل أبيب “رفضت السلام واختارت الحرب”.

وتابع الصفدي: “لن نسمح بتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه التاريخي إلى وطننا”.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(الأناضول)