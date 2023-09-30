الأردن.. دكتور صيدلي “يقلي الفلافل” ومهندس “سائق تاكسي” ومسؤولة سابقة تعلق- (تدوينة)

عمان- “القدس العربي”: أثارت الأمين العام السابق لوزارة التربية والتعليم الأردنية الدكتورة نجوى قبيلات الجدل بعد كتابة منشور عبر صفحتها الخاصة على الفيسبوك، حول البطالة وفرص العمل وتأمين لقمة العيش بالحلال.

وكتبت الدكتورة قبيلات في منشورها، الذي أرفقته بصورة لوجبة من حبات فلافل وعلبة حمص، “لم تستوقفني ليلة الأمس حبات الفلافل التي اشتريتها ولا علبة الحمص التي ترافقها، رغم لذة الطعم ونظافة المطعم.. ما أستوقفني هو ذلك الذي يقف خلف (صاج الفلافل) يرمي فيه ببراعة حبات الفلافل؛ لتتفلفل بالزيت الذي يغلي، كما يغلي داخله بالتأكيد.. ذاك الشاب الذي يحمل بكالوريوس دكتور صيدلة وتقاذفته الأيام وفرص العمل ليجد نفسه في هذا المكان الذي يشهد له بحسن الأداء والإخلاص لفرصة عمل كفته شر مسألة الناس، لمثله أنحني احتراما وتقديرا”.

وأضافت قبيلات “وبعد دقائق ركبت تكسي لاستكمل جولتي، وإذا بشاب وسيم بكل أدب وابتسامة لطيفة، لوين “يا خالة” رددت إليه الكلام بذات الأسلوب اللطيف “يا بعد خالتك لبيتي في القرية”.

ومن باب الفضول أيضا، تابعت قائلة: “سألت سائق التكسي عن مؤهله وإذ به لا يقل عن سابقه فهو يحمل بكالوريوس هندسة بتقدير جيد جدا ومعدل في التوجيهي بالتسعين.. يا للروعة وللعجب”.

وختمت منشورها بجملة “لكم تحية تقدير واحترام أحبتي على ما بذلتم وتبذلون لتأمين لقمة العيش بحلال”.

وبعد ساعات فقط من كتابة المنشور، انهالت عليها المئات من التعليقات التي تتحدث عن سوء توزيع الوظائف في البلاد، وارتفاع نسب معدلات البطالة بين الشباب، وخصوصا لحاملي المؤهلات العلمية والشهادات الجامعية.