رئيس بلدية أردني يرفض استقبال السفيرة الأمريكية: أنتم شركاء في العدوان على غزة- (فيديو)

عمان- “القدس العربي”:
في خطوة لافتة تدل على احتجاج الأردن الشعبي والرسمي من موقف الإدارة الأمريكية من العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة، رفض رئيس بلدية كبرى في الأردن، الخميس، استقبال سفيرة واشنطن لدى العاصمة عمان يائل لمبرت.
وبحسب بيان لبلدية إربد الكبرى، شمالي البلاد، رفض رئيس البلدية نبيل الكوفحي استقبال السفيرة الأمريكية في الأردن، معتبرا أن الإدارة الأمريكية شريكة في جرائم الاحتلال التي تمارس ضد شعبنا الصامد في فلسطين.
وأوضح الناطق الرسمي لبلدية إربد الكبرى غيث التل لـ”القدس العربي” أن رفض الكوفحي جاء على إثر تلقيه اتصالا من قبل السفارة الأمريكية في الأردن لتحديد موعد زيارة للسفيرة خلال الأسبوع المقبل.
وأشار التل إلى أن الكوفحي، وهو قيادي إسلامي بارز، أبلغ السفيرة الأمريكية رسالته بأننا، في الأردن، نعتبر الإدارة الأمريكية شريكة في جرائم الاحتلال التي تمارس ضد شعبنا الصامد في فلسطين، ولن نقبل مجاملة أي مسؤول أمريكي على حساب دماء شعبنا في غزة، وأن هذه الجرائم التي تمارس اليوم أبشع مما مارسه هولاكو في العصور القديمة.
— د.نبيل الكوفحي (@DAlkwfhy) November 16, 2023
وحتى اللحظة، لم يصدر تعليق من جانب السفارة الأمريكية في العاصمة عمان على ما ورد في بيان البلدية.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة، تدعم الولايات المتحدة موقف إسرائيل معتبرة أنه من حق الأخيرة الدفاع عن نفسها، رافضة أي التزام لوقف إطلاق النار حتى هزيمة حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، مهما كلف ذلك من ضحايا في صفوف المدنيين.
ووصل النقد مؤخرا تجاه الإدارة الأمريكية تحديداً ودورها وقواعدها العسكرية في الساحة الأردنية، إلى زوايا حرجة للغاية اضطر حتى السفيرة الأمريكية الجديدة النشطة، يائل لمبرت، إلى تقليص اتصالاتها وتطبيق بروتوكولات أمنية مع طاقمها الدبلوماسي الأساسي بصورة غير متوقعة، وفي توقيت تسلمت فيه السفيرة- التي امتدحت الشاورما مرتين علناً للتقرب من المجتمع الأردني- مهامها في بداية شهر سبتمبر الماضي.
ويعلم الدبلوماسيون في مقر السفارة بعمان العاصمة، أن مزاج الشارع الأردني، هو مؤشر حيوي وأساسي على مزاج الشارع العربي في مسألة الثمن والكلفة تدفعها الآن الطواقم الأمريكية جراء الغطاء المتوفر للعدوان الإسرائيلي على غزة.
هههها ….هي زارة عمدا لكي تثير هذا المشكل و تبين ردت فعل المسؤول الأردني …. كل شيئ مدروس عندهم إلا ” ما يفعلونه هم ” ….لكن ” تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن ” ….الغرب اليوم و معه الصهاينة خسروا كل شيئ ….
كلمات من القلب الي الملك عبد الله بن الحسين الهاشميى ملك المملكة الأردنية الهاشمية … حفظك الله ورعاك … كوقفة احتجاج علي تلك المجازر التي تحدث امام اعين الجميع … والدماء تسيل علي ارض غزتنا الحبيبة … سحب السفير الأردني من إسرائيل وبالمثل السفير الاسرائيلي وإنهاء وجوده علي الأراضي الاردنية … لابد من إعادة النظر في العلاقات الدبلوماسبة مع هذا الكبان الصهيوني … اطماع بني صهيون لن تنتهي واطماعهم ليس لها حدود … قوتنا في وحدتنا جميعا … هزيمتنا في تفرقنا … انحني احتراما وتقديرا لرفض رئيس البلدية نبيل الكوفحي استقبال السفيرة الأمريكية في الأردن.
قالي تعالي : واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا …. صدق الله العظيم
تحية لهذا الرجل يا ليت الذين يتهافتون على استقبال المسؤولين الامريكيين يفعلون مثله بالحجة نفسها
اكلموا العباره:
امريكا تدعم اسرائيل لانها تستخدم اسرائيل كقاعدة متقدمة لابقاء المنطقة خاضعة لنفوذ امريكا، وهي لا تمانع من قتل ملايين العرب ان لزم الامر للمحافظة على نفوذها في المنطقة.
فهل سنقبل العيش الى ما لا نهاية في ظل هذه الحقيقة
امريكيه يهوديه صهيونيه ضغطت وشاركت بعملية تسليم المناضله احلام التميمي الاسيره المحرره من اجل محاكمتها في الولايات الامريكيه بحجة القيام بعمليه ادت لمقتل امريكيين في القدس عام 2001