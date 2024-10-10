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الأردن: سقوط “جسم متفجر” في مدينة العقبة ولا إصابات

10 - أكتوبر - 2024

مدينة العقبة

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عمان: أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، الخميس، عن سقوط “جسم متفجر” في مدينة العقبة الواقعة على البحر الأحمر جنوب المملكة دون وقوع إصابات.
وقال متحدث مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي في بيان، إن “بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة العقبة، قبل منتصف الليل، يفيد بسقوط جسم متفجر بمنطقة الشاطئ الجنوبي”.

وأضاف: “تم التحرك للمكان وعمل طوق أمني بمكان السقوط، وتبين عدم وجود أية إصابات جسدية تذكر”.
وأوضح أن “سلاح الهندسة الملكي تولى التعامل مع شظايا وبقايا الجسم المتفجر”.
ولم يحدد البيان الأردني طبيعة هذا الجسم ولا الجهة التي سقط منها.
إلا أن الجيش الإسرائيلي تحدث مساء الأربعاء، عن إسقاط طائرة مسيّرة فوق البحر الأحمر كانت تتجه نحو هدف في مدينة إيلات المجاورة للعقبة.
وقالت جماعة عراقية مدعومة من إيران، تُسمى “المقاومة الإسلامية في العراق”، عبر بيان، إنها هاجمت مساء الأربعاء “هدفا حيويا في أم الرشراش (إيلات) المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر”.

(الأناضول)

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