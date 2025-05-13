الأردن: سقوط صاروخ “مجهول المصدر” جنوب البلاد

عمّان: أعلن الجيش الأردني، مساء الثلاثاء، عن سقوط صاروخ “مجهول المصدر” في منطقة صحراوية بمحافظة معان جنوب البلاد، دون تسجيل خسائر.

جاء ذلك وفق بيان للجيش، نقلًا عن مصدر عسكري وصفه بـ”المسؤول”.

وقال المصدر إن “صاروخًا مجهول المصدر سقط مساء اليوم الثلاثاء في محافظة معان جنوب المملكة دون أن يسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية”.

وأشار إلى أنه “لم يتم تحديد مصدر الصاروخ الذي سقط في منطقة صحراوية”.

وأضاف: “طوّقت الأجهزة الأمنية المكان، وتم إرسال فريق من سلاح الهندسة الملكي للتعامل مع مخلفات الصاروخ حفاظًا على سلامة المواطنين”.

ولفت إلى أنه “تم البدء بالتحقيقات اللازمة لمعرفة مصدر الصاروخ وملابسات الحادثة”.

ودعا المصدر إلى “عدم تداول الشائعات والأخبار المضللة التي من شأنها إثارة الهلع بين المواطنين”.

وشدد على “ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في المعلومات والأخبار”.

