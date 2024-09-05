سياسة | عربي | الأردن

الأردن: سنعتبر أي محاولة إسرائيلية لتهجير فلسطينيين إلينا “إعلان حرب”- (فيديو)

منذ 9 دقائق

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك

حجم الخط
0

عمان: حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الخميس، من أن أي محاولة إسرائيلية لتهجير فلسطينيي الضفة الغربية باتجاه بلاده سيتم اعتبارها بمثابة “إعلان حرب” والتعامل معها وفق ذلك.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الصفدي، مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، التي تزور الأردن حاليا ضمن جولة إقليمية بالمنطقة.
وخلال المؤتمر، كشف الصفدي، أن بلاده تعد ملفا قانونيا عن الاقتحامات الإسرائيلية للمقدسات بالقدس المحتلة، دون أي يوضح إلى أي جهة سيتم رفع هذا الملف.
ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك قبل اشتعال الضفة الغربية والمنطقة.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال الإسرائيلي ترفض دخول فرق طبية للتطعيم ضد شلل الأطفال شرق خان يونس
منذ 4 ساعات
رئيس مجلس الأمن لـ”القدس العربي”: الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب أن ينتهي
3 - سبتمبر - 2024
إصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلان برصاص الاحتلال في الضفة الغربية- (فيديو)
3 - سبتمبر - 2024
تحذير: إسرائيل تغرق في حروب الاستنزاف.. ولا مخرج إلا “الصفقة” 
3 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية