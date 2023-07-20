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الأردن.. شاب كاد يتسبب بكارثة داخل إحدى محطات المحروقات- (شاهد)

منذ 8 دقائق

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عمان- “القدس العربي”:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مقطع فيديو لشاب قام بإشعال النار في مركبته لحظة تزوده بالوقود في إحدى محطات المحروقات بمحافظة الزرقاء، شمال شرق العاصمة عمان.
وبحسب مقطع الفيديو، الذي نشرته وكالة “سرايا الإخبارية” المحلية، أخرج الشاب “قداحة” وعمل على إشعال النار في الخرطوم الذي يزود مركبته بالبنزين، حيث هرع المتواجدون في المكان لإخماد الحريق وإبعاد المركبة من المكان قبل أن تتسبب بكارثة لا تحمد عقباها.

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