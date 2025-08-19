سياسة | عربي | الأردن

الأردن: عبور 85 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية إلى غزة

منذ 8 دقائق

حجم الخط
0

عمان: أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عبور القافلة رقم 191 إلى قطاع غزة، محملة بالمواد الغذائية الأساسية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الثلاثاء، “تعد هذه القافلة التي تضم 85 شاحنة امتدادا للجسر الإغاثي الأردني المستمر منذ العدوان الإسرائيلي على غزة، في إطار الجهود الوطنية والدولية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين في القطاع”.

وجدد أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي التأكيد على وجود عقبات معقدة تعترض الجهود يوميا وتحد من انسيابية وصول المساعدات، مشيرا إلى أن “ذلك لم ولن يوقف الجهد الأردني الإغاثي”.

وأضاف أن “الأردن بقيادته وجيشه ومؤسساته وشركائه الدوليين مستمر في أداء واجبه الإنساني تجاه أهلنا في غزة، وسيواصل الضغط والعمل حتى يصل الغذاء والدواء إلى مستحقيه”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الأردن: اليمين الإسرائيلي المتطرف يمعن بتهديد المنطقة وحل الدولتين.. ويدين اقتحام نتنياهو للضفة
منذ 20 ساعة
الأردن.. ولي العهد يعلن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريبا- (فيديو)
17 - أغسطس - 2025
31 دولة: تصريحات نتنياهو عن “إسرائيل الكبرى” تهديد للأمن القومي العربي
15 - أغسطس - 2025
ردا على خطط سموتريتش.. الأردن: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة
14 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية