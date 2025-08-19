الأردن: عبور 85 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية إلى غزة

عمان: أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عبور القافلة رقم 191 إلى قطاع غزة، محملة بالمواد الغذائية الأساسية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الثلاثاء، “تعد هذه القافلة التي تضم 85 شاحنة امتدادا للجسر الإغاثي الأردني المستمر منذ العدوان الإسرائيلي على غزة، في إطار الجهود الوطنية والدولية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين في القطاع”.

وجدد أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي التأكيد على وجود عقبات معقدة تعترض الجهود يوميا وتحد من انسيابية وصول المساعدات، مشيرا إلى أن “ذلك لم ولن يوقف الجهد الأردني الإغاثي”.

وأضاف أن “الأردن بقيادته وجيشه ومؤسساته وشركائه الدوليين مستمر في أداء واجبه الإنساني تجاه أهلنا في غزة، وسيواصل الضغط والعمل حتى يصل الغذاء والدواء إلى مستحقيه”.

(د ب أ)