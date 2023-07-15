الأردن.. عرض أكبر كرسي في الشرق الأوسط يثير الجدل- (فيديو)

عمان- “القدس العربي”: أثار عرض أكبر كرسي في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط، تمت صناعته بمبادرة أطلقها مصنع محلي وبحضور رسمي، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقرعت منصات التواصل الاجتماعي الأردنية جرس الاهتمام والإثارة بالكرسي بمجرد إعلان غرفة صناعة عمان عن المبادرة الغريبة وغير المسبوقة بالنسبة للمجتمع الأردني.

وتساءل الكثير من الناس عبر مواقع التواصل عن الهدف من هذه المبادرة والرعاية الحكومية لها، في ظل حالة من السخرية والتندر وطرح الأسئلة التهكمية.

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وخلال رعايته للحدث، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، أهمية التشاركية بين القطاع الخاص والحكومة، مشيرا إلى أهمية الصناعة الأردنية وإمكانياتها.

واعتبر الشمالي، أن الصناعة الأردنية تتمتع بجودة عالية مكنتها من اختراق الأسواق الأمريكية والأوروبية، موضحا أن مصنع الأثاث الذي قام بصناعة الكرسي الضخم يشغل أكثر من 150 عاملاً أردنياً، وهو يقوم بالتصدير إلى أمريكا والسعودية وغيرها من دول العالم.

ومن جانبه، أكد مدير مصنع الأثاث، إلى أن الكرسي، هو الأكبر من نوعه في المنطقة، حيث يبلغ طوله سبعة أمتار وعرضه ثلاثة أمتار وبعمق ثلاثة أمتار، وهو إنجاز يسجل للصناعة الوطنية.